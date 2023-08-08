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Арахамия: Нардеп Торохтий должен сложить мандат

Валентина РоманенкоВторник, 8 августа 2023, 15:50
Арахамия: Нардеп Торохтий должен сложить мандат
фото из Instagram

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициирует исключение из фракции нардепа Богдана Торохтия.

Источник: Арахамия в Telegram

Детали: По словам Арахамии, у Торохтия было время на то, чтобы объяснить свое поведение во время войны и попытаться хотя бы как-то реабилитироваться, но не сделал этого и у "слуг народа", мол, "лопнуло терпение".

Прямая речь: "Как вариант - продать что-то из элитного автопарка своей семьи и передать средства на нужды обороны. Это никого не оправдывает, но хотя бы дает понять, что человек осознал свою ошибку и больше так не будет поступать. Но ничего из этого сделано не было.

Более того, мы узнали, что пока семья Богдана Торохтия покупала элитное имущество, сам он продолжал получать из бюджета компенсацию за аренду жилья.

Поэтому:

  1. Он должен вернуть полученные деньги в бюджет.
  2. Он должен сложить депутатский мандат.
  3. Я немедленно инициирую его исключение из фракции".

Что предшествовало: Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью "РБК-Украина" высказался, что отдых народного депутата Богдана Торохтия в Болгарии нельзя сравнивать с вояжем Юрия Аристова на Мальдивские острова, поэтому и не было применено никаких карательных мер к народному избраннику.

Предыстория:

  • Журналисты Bihus.Info зафиксировали, как народный депутат Богдан Торохтий использует приобретенный в марте 2023 года Mercedes-Benz EQS, и нашли доказательства выезда на море за границу во время военного положения.
  • Заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардепа партии "Слуга народа" 48-летнего Юрия Аристова в середине июля заметили в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives, расположенном на частном острове Итхаафуши, Мальдивы.

Темы: Слуга народакоррупцияВоенное положение
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