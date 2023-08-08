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Арахамия: Нардеп Торохтий должен сложить мандат

Валентина РоманенкоВторник, 8 августа 2023, 15:50
Арахамия: Нардеп Торохтий должен сложить мандат
фото из Instagram

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициирует исключение из фракции нардепа Богдана Торохтия.

Источник: Арахамия в Telegram

Детали: По словам Арахамии, у Торохтия было время на то, чтобы объяснить свое поведение во время войны и попытаться хотя бы как-то реабилитироваться, но не сделал этого и у "слуг народа", мол, "лопнуло терпение".

Прямая речь: "Как вариант - продать что-то из элитного автопарка своей семьи и передать средства на нужды обороны. Это никого не оправдывает, но хотя бы дает понять, что человек осознал свою ошибку и больше так не будет поступать. Но ничего из этого сделано не было.

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Более того, мы узнали, что пока семья Богдана Торохтия покупала элитное имущество, сам он продолжал получать из бюджета компенсацию за аренду жилья.

Поэтому:

  1. Он должен вернуть полученные деньги в бюджет.
  2. Он должен сложить депутатский мандат.
  3. Я немедленно инициирую его исключение из фракции".

Что предшествовало: Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью "РБК-Украина" высказался, что отдых народного депутата Богдана Торохтия в Болгарии нельзя сравнивать с вояжем Юрия Аристова на Мальдивские острова, поэтому и не было применено никаких карательных мер к народному избраннику.

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Предыстория:

  • Журналисты Bihus.Info зафиксировали, как народный депутат Богдан Торохтий использует приобретенный в марте 2023 года Mercedes-Benz EQS, и нашли доказательства выезда на море за границу во время военного положения.
  • Заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардепа партии "Слуга народа" 48-летнего Юрия Аристова в середине июля заметили в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives, расположенном на частном острове Итхаафуши, Мальдивы.

Темы: Слуга народакоррупцияВоенное положение
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