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По всей Украине в четвертый раз звучала тревога: снова взлетал МиГ-31К

Ирина БалачукСреда, 9 августа 2023, 23:50
По всей Украине в четвертый раз звучала тревога: снова взлетал МиГ-31К
Скриншот с карты тревог

Власти Украины объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за опасности ракетных ударов − это уже была четвертая тревога за день. 

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Воздушные силы сообщили, что существует ракетная опасность по всей Украине из-за взлета российского МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".

Когда звучат сирены необходимо пройти в укрытие.

Позже Воздушные силы сообщили также об угрозе применения россиянами ударных БпЛА в Сумской области.

Обновлено: В 23:48 тревоги начали отменять. По состоянию на 23:50 сирены еще звучат в Сумской, Полтавской и Черниговской областях.

Предыстория:

Темы: воздушная тревогаУкраинаВоздушные силы ВСУ
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