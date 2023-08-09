По всей Украине в четвертый раз звучала тревога: снова взлетал МиГ-31К
Среда, 9 августа 2023, 23:50
Власти Украины объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за опасности ракетных ударов − это уже была четвертая тревога за день.
Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: Воздушные силы сообщили, что существует ракетная опасность по всей Украине из-за взлета российского МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".
Когда звучат сирены необходимо пройти в укрытие.
Позже Воздушные силы сообщили также об угрозе применения россиянами ударных БпЛА в Сумской области.
Обновлено: В 23:48 тревоги начали отменять. По состоянию на 23:50 сирены еще звучат в Сумской, Полтавской и Черниговской областях.
Предыстория:
- В среду 9 августа было три масштабные тревоги из-за взлетов МиГов (одна на 44 минуты, вторая − на 26, третья − на 25 минут). Во время второй тревоги работа вражеской РЭБ имитировала запуск "Кинжалов".
- 9 августа российские войска атаковали жилой квартал Запорожья, в результате чего погибли два человека, восемь получили ранения.