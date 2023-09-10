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ПВО уничтожила 25 из 32 запущенных врагом "Шахедов" – сводка

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 10 сентября 2023, 07:16
ПВО уничтожила 25 из 32 запущенных врагом Шахедов – сводка
уничтоженный БпЛА, иллюстративное фото GETTY IMAGES

Ночью враг атаковал Украину 32 "Шахедами", 25 из которых уничтожила ПВО.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Дословно: "Сегодня ночью оккупанты атаковали Украину 32 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 25 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. Большинство ударных БпЛА российские оккупанты направили на Киевщину".

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Детали: За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

Враг нанес 2 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил более 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Авиационным ударам врага подверглись населенные пункты Бударки, Амбарное, Синьковка, Кисловка, Чернещина Харьковской области, Новоселовское, Белогоровка Луганской области, Северск, Андреевка, Красногоровка, Старомайорское, Спирное, Веселое, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области, Роботино, Каменка Запорожской области, Архангельское Херсонской области.

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Под артиллерийским огнем противника оказались более 45 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировки войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

В районе ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Берестового, Орехово-Васильевки, Богдановки. Продолжаются жесткие бои в районе Клещеевки.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу: сдерживают врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю. В частности, украинские воины отбили около 15 атак врага в районе Марьинки.

На Мелитопольском направлении Силы обороны ведут наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

На Херсонском направлении защитники продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады противника и наносить успешное поражение по его тылам.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника. Кроме того, противовоздушной обороной уничтожено три разведывательных БпЛА.

Подразделениями ракетных войск поражено 6 артиллерийских средств, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 район сосредоточения личного состава и 1 склад горюче-смазочных материалов противника.

Темы: ПВОГенштабШахед
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