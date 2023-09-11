Украина вернула контроль над "вышками Бойко" в Черном море – ГУР

Украина вернула под контроль буровые газодобывающие и нефтедобывающие платформы неподалеку от оккупированного Крыма, известные как "Вышки Бойко", заявляет украинская военная разведка.

Источник: Главное управление разведки Министерство обороны Украины

Детали: "Вышки Бойко" – это буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море.

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Россия оккупировала "Вышки Бойко" в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях. В частности, как вертолетные площадки и для размещения средств РЛС.

Дословно разведка: "Уникальную операцию по установлению контроля над "Вышками Бойко" провели силами подразделений ГУР МО Украины, в частности под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш" (самоподъемные буровые установки – ред.).

Во время проведения операции спецназовцам удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС "Неву", которая может отслеживать движение судов в Черном море.

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Во время одной из фаз этой операции произошел бой между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. В результате боя российский самолет получил поражение и вынужден был отступить".

Этому предшествовало: 22 августа Министерство обороны РФ заявило об "уничтожении самолетом ВКС России в Черном море, к востоку от острова Змеиный, быстроходного военного катера Willard Sea Force производства США с десантной группой ВСУ на борту", но в ГУР Минобороны Украины назвали это фейком.

По данным ГУР, тогда в районе "вышек Бойко" произошло столкновение российского военного самолета и украинских боевых катеров: российская ракета упала в воду, а вот украинские военнослужащие повредили самолет россиян – и он улетел "в направлении ближайшего аэродрома".

Позже британская разведка сообщала, что украинские и российские силы ведут бои за за "вышки Бойко" – стратегически важные газовые и нефтяные платформы в Черном море между Крымом и Одессой.

В июне 2022 года украинские защитники поразили ракетами "вышки Бойко", из-за чего на буровых платформах "Черноморнефтегаза" был пожар.