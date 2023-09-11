Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина вернула контроль над "вышками Бойко" в Черном море – ГУР

Елена РощинаПонедельник, 11 сентября 2023, 12:08
Украина вернула контроль над вышками Бойко в Черном море – ГУР
Вышки Бойко, Wikipedia

Украина вернула под контроль буровые газодобывающие и нефтедобывающие платформы неподалеку от оккупированного Крыма, известные как "Вышки Бойко", заявляет украинская военная разведка. 

Источник: Главное управление разведки Министерство обороны Украины

Детали: "Вышки Бойко" – это буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море.

Реклама:

Россия оккупировала "Вышки Бойко" в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях. В частности, как вертолетные площадки и для размещения средств РЛС.

Дословно разведка: "Уникальную операцию по установлению контроля над "Вышками Бойко" провели силами подразделений ГУР МО Украины, в частности под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш" (самоподъемные буровые установки – ред.).

Во время проведения операции спецназовцам удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС "Неву", которая может отслеживать движение судов в Черном море.

ВИДЕО ДНЯ

Во время одной из фаз этой операции произошел бой между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. В результате боя российский самолет получил поражение и вынужден был отступить".

Этому предшествовало: 22 августа Министерство обороны РФ заявило об "уничтожении самолетом ВКС России в Черном море, к востоку от острова Змеиный, быстроходного военного катера Willard Sea Force производства США с десантной группой ВСУ на борту", но в ГУР Минобороны Украины назвали это фейком

По данным ГУР, тогда в районе "вышек Бойко" произошло столкновение российского военного самолета и украинских боевых катеров: российская ракета упала в воду, а вот украинские военнослужащие повредили самолет россиян – и он улетел "в направлении ближайшего аэродрома".

Позже британская разведка сообщала, что украинские и российские силы ведут бои за за "вышки Бойко" – стратегически важные газовые и нефтяные платформы в Черном море между Крымом и Одессой.

В июне 2022 года украинские защитники поразили ракетами "вышки Бойко", из-за чего на буровых платформах "Черноморнефтегаза" был пожар.

Темы: Черное мореКрымвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Верещук просит украинцев выехать из Крыма и переждать деоккупацию

Зеленский поблагодарил Польшу: Любые вызовы – ничто

фотоНа Киевщине работник военкомата хранил у себя арсенал оружия и боеприпасов

Стефанчук: В парламенте нет голосов для запрета УПЦ МП

Визит Зеленского раскрыл "стратегические разногласия" между Украиной и США - NYT

"Не знаю, где самолет": Пилот F-35, который разбился в США, катапультировался во двор и звонил 911

Все новости...
Черное море
Россияне заявили об атаке БпЛА и катеров на Крым
Альтернативные маршруты для экспорта зерна не сравнятся с морским – разведка Британии
Флот РФ не блокирует суда в Черном море, но прибегает к хитростям – спикер ВМС ВСУ
Последние новости
22:07
Россияне атакуют Украину "Шахедами" – Воздушные силы
22:00
На Днепропетровщине дети нашли боеприпас: ранен мальчик, повреждены дома
21:49
В Хорватии задержали 9 футбольных фанатов из-за убийства болельщика в Греции
21:29
Верещук просит украинцев выехать из Крыма и переждать деоккупацию
21:10
Лавров заявил, что РФ не будет рассматривать предложений по прекращению огня в Украине
20:55
Умерла мать Кузьмы Скрябина
20:31
Оккупанты хотят вывезти из Севастополя культурные ценности под предлогом эвакуации
20:13
Азербайджан показал оружие, конфискованное у карабахских армян
20:05
В оккупированных Токмаке и Бердянске раздавались взрывы – мэр Мелитополя
19:58
На Прикарпатье полицейский насмерть сбил подростка
Все новости...
Реклама: