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Команда элитной серии автогонок Формула-1 впервые в истории подписала украинца

Евгений БудерацкийВторник, 12 сентября 2023, 17:37
Команда элитной серии автогонок Формула-1 впервые в истории подписала украинца
Фейсбук Бондарева

Команда Формулы-1 Williams Racing подписала в свою гоночную академию 14-летнего Александра Бондарева, который станет первым в истории украинцем, который присоединится к юношеской команде элитной серии автоспорта.

Источник: официальный сайт Williams Racing, персональная страница Бондарева в Фейсбук

Прямая речь Бондарева: "Я очень рад присоединиться к Академии гонщиков Williams. Williams Racing — одна из самых известных команд в автоспорте, у нее были одни из лучших пилотов в гонках, и это честь иметь шанс быть частью этой истории".

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Детали: Спортивный директор Williams Racing Свен Смитс отметил, что команда высоко оценивает талант украинца, за которым Williams наблюдали некоторое время.

Прямая речь Смитса: "В свои 14 лет он уже имеет несколько исключительных достижений, в том числе победу на Чемпионате Европы FIA-CIK в 2023 году. Александр продемонстрировал большой потенциал в раннем возрасте, и мы с нетерпением поддержим его развитие, пока он продолжает свой путь в картинге".

В свою очередь, Александр подчеркнул, что понимает, какой долгий путь ему придется преодолеть, чтобы отплатить за то доверие и веру, которые ему выразила команда.

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Прямая речь Бондарева: "С пяти лет, когда я начал заниматься картингом, я мечтал о Формуле-1. У меня, конечно, впереди долгий путь, но это огромный шаг для меня".

Александр Бондарев на базе Williams Racing
Александр Бондарев на базе Williams Racing
Источник: Фейсбук Бондарева

Справка: Williams Racing — независимая британская команда Формулы-1, которая была основана в 1970-х годах, имеет в своем активе 9 побед в Кубке конструкторов.

В составе команды выступали многие легенды Формулы-1, в том числе пилоты, выигрывавшие чемпионат мира.

Самые известные из них: Айртон Сенна, Ален Прост, Найджел Мэнселл, Дэймон Хилл, Алан Джонс, Кейо Росберг, Нельсон Пике и другие.

Предыстория:

В конце июля Бондарев стал первым украинцем в истории картинга, кто завоевал титул чемпиона Европы.

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Темы: спортавтоУкраинаукраинцы
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