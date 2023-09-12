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ГУР о возможной новой мобилизации в РФ: "Конец сентября, осеннее решение"

Александр ШумилинВторник, 12 сентября 2023, 18:05
ГУР о возможной новой мобилизации в РФ: Конец сентября, осеннее решение
ФОТО "РИА НОВОСТИ"

Российский режим столкнулся с необходимостью провести возможно осенью новую волну мобилизации.

Источник: представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Несколько раз уже переносилась новая волна официальной мобилизации в России. Мы помним, что была так называемая частичная мобилизация проведена. После этого мобилизационные мероприятия в государстве-агрессоре не останавливались и ежемесячно несколько десятков тысяч человек тем или иным способом правдами-неправдами рекрутировались в рашистскую армию.

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Сейчас действительно руководство режима столкнулись с необходимостью возможно новой волны мобилизации. Это может речь идти о конце сентября и осеннем решении".

Детали: Юсов добавил, что это не означает, что эти мобилизованные быстро появятся на фронте, потому что процесс обучения и слаживания длительный. Он также напомнил, что Путин во вторник не отрицал вероятность проведения новой мобилизации.  

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Темы: мобилизацияРосcияразведка
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