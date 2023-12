Дания анонсировала пакет на 800 млн евро для оборонных нужд Украины

Дания решила передать Украине пакет помощи на почти 800 млн евро, что станет ее крупнейшим вкладом с начала полномасштабного вторжения.

Источник: Министерство обороны Дании, "Европейская правда"

Детали: Пакет станет двенадцатым и крупнейшим пакетом помощи Дании для Украины.

Общая сумма объемом 5,8 млрд крон будет использоваться траншами в течение 2023-2025 годов, из них самый большой – 4,3 млрд – запланирован в 2023 году, 1,4 млрд – в 2024 году и 52 млн – в 2025 году.

Глава МИД Дании Ларс Люкке Расмуссен отметил, что этот пакет открывает "новую фазу" в датской помощи для Украины: страна отдала непосредственно оружием большинство того, что могла отдать из своих запасов, поэтому в дальнейшем Копенгаген планирует сосредоточиться на закупках в соответствии с актуальными потребностями Украины совместно с другими союзниками.

Министр обороны Трольс Лунд Поулсен не стал раскрывать, в сотрудничестве с какими странами планируются закупки.

"Мы сотрудничаем с некоторыми из тех, которые также заинтересованы поддерживать Украину, и все это происходит в "формате Рамштайн", встреча которого запланирована на следующей неделе", – цитирует его датское TV2.

Также министры воздержались от уточнений, какое оружие может быть приобретено на эти деньги.

"Это не должно быть что-то, о чем российская сторона может просто почитать в международных СМИ", – отметил министр обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, что эти планы обсуждались во время визита в Киев премьера Дании Метте Фредериксен.

"Метте, спасибо за своевременную и мощную поддержку. Вместе мы восстанавливаем мир в Европе", - отметил он.

I thank Denmark for the 12th and largest military aid package of $830 million.



This is exactly what we discussed during @Statsmin Mette Frederiksen's visit to Kyiv last week.



Thank you, Mette, for this timely and powerful assistance. Together, we are restoring peace in Europe.