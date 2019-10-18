ГПУ сообщила Лукаш об изменении подозрения

Генеральная прокуратура сообщила об изменении подозрения министру юстиции времен Януковича Елене Лукаш, ее подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Источник: сайт ГПУ

Детали: По информации правоохранителей, Лукаш и другим подозреваемым инкриминируется завладение средствами в сумме 2 миллионов 523 тысяч гривен, которые были выделены на адаптацию национального законодательства к законодательству ЕС.

Дословно: Продолжается досудебное расследование по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Напоминаем:

11 октября генеральная прокуратура вызвала на допрос в качестве подозреваемой министра юстиции времен Януковича Елену Лукаш.

После того как Елену Лукаш вызвали на допрос в прокуратуру, она написала заявление в ДБР на генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Предыстория: