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ГПУ сообщила Лукаш об изменении подозрения

Пятница, 18 октября 2019, 06:20

Генеральная прокуратура сообщила об изменении подозрения министру юстиции времен Януковича Елене Лукаш, ее подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Источник: сайт ГПУ

Детали: По информации правоохранителей, Лукаш и другим подозреваемым инкриминируется завладение средствами в сумме 2 миллионов 523 тысяч гривен, которые были выделены на адаптацию национального законодательства к законодательству ЕС.

Дословно: Продолжается досудебное расследование по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Напоминаем:

  • 11 октября генеральная прокуратура вызвала на допрос в качестве подозреваемой министра юстиции времен Януковича Елену Лукаш
  • После того как Елену Лукаш вызвали на допрос в прокуратуру, она написала заявление в ДБР на генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Предыстория:

  • ГПУ расследовало уголовное производство по подозрению Лукаш и ее зама Юрия Иващенко в совершении уголовных нарушений, предусмотренных ч.5 ст.191, а также ст. 366 Уголовного кодекса - служебный подлог. Речь шла о завладении средствами госбюджета на сумму 2,5 млн грн.
  • 5 октября 2016 года Апелляционный суд Киева в полном объеме удовлетворил апелляционную жалобу Лукаш, признал информацию ГПУ недостоверной и обязал ГПУ сообщить Совету Европейского Союза об этом факте.
  • Вместе с тем, на то время замгенпрокурора Евгений Енин заявил, что расследование уголовного дела, возбужденного против Лукаш в 2014 году, продолжается.
  • В июле 2017 года ее вызвали на допрос в Генпрокуратуру по этому делу.
  • 27 июля 2017 года глава управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что подозрение Лукаш блокирует замгенпрокурора Луценко Юрий Столярчук. По его словам, не было замечаний относительно недостаточности доказательств, и ему не указали на официальные причины неподписания подозрения.
  • 20 ноября 2017 года Луценко заявил о недостаточности доказательств в производстве по отношению Лукаш.
  • Горбатюк уверял, что исключение Лукаш из санкционного списка ЕС не повлияет на ход расследования.

Украинская правда

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Темы: прокуратураЛукаш
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