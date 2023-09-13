На Мелитопольском направлении Силы обороны вытесняют россиян с позиций – Генштаб

Силы обороны Украины имеют определенные успехи в районе Клищеевки Донецкой области и в районе Роботино в Запорожской области, атаки российских войск в районах Новомихайловки Донецкой области и южнее Новодаровки Запорожской области обернулись для оккупантов значительными потерями.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 06:00 среды 13 сентября, 567 сутки полномасштабной войны

Дословно Генштаб: "Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

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За прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновений. Враг нанес 7 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства".

Детали: С началом текущих суток российские оккупанты нанесли массированный авиационный удар с применением ударных БПЛА по гражданской инфраструктуре Одесской и Сумской областей. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

Авиационным ударам подверглись Поповка, Степок, Мирополье, Грабовское Сумской области, Кисловка Харьковской области, Надежда, Диброва Луганской области, Спорное, Клещеевка, Северное Донецкой области, Роботино Запорожской области, Отрадокаменка Херсонской области.

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Под артиллерийским огнем оказались более 45 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В районе ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировки войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области РФ.

В районе ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины возле Орехово-Васильевки.

В свою очередь Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клещеевки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

В районе ответственности ОСУВ "Таврия" украинские защитники стойко держат оборону неподалеку Авдеевки и Марьинки, где за прошедшие сутки противник совершил более 20 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Кроме того, все атаки врага в районах Новомихайловки Донецкой области и южнее Новодаровки Запорожской области обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

В то же время на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу, оказывать давление на врага, проводить штурмовые действия и отвоевывать украинскую землю.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, "заставляют врага отходить с занимаемых позиций", сообщает Генштаб.

"В результате штурмовых действий наши воины имеют частичный успех в районе Роботино Запорожской области", – говорится в сводке.

В районе ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают контрбатарейную борьбу, уничтожая логистику, места дислокации и огневые позиции вражеских подразделений.

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражено 10 артиллерийских средств, 2 зенитно-ракетных комплекса, 1 район сосредоточения личного состава, 1 станцию радиоэлектронной борьбы, 1 пункт управления и 5 складов боеприпасов противника".