Соколов: Мосты на Чонгаре были заминированы, а мосты через Днепр – нет

Мосты в Крым на Чонгаре были заминированы с 2014 года, но взорвать их в начале полномасштабного вторжения РФ не удалось, мост в Геническе к Арабатской стрелке частично взорвали, мосты через Днепр в Херсоне и Новой Каховке заминированы не были.

Источник: генерал-майор Андрей Соколов, который на начало вторжения был заместителем командующего ОК "Юг" и руководил группировкой войск "Юг", в интервью "Украинской правде"

Детали: На вопрос, почему не были взорваны мосты, которых на Херсонщине до десятка, кроме самого Чонгара, Соколов ответил, что армия РФ, скорее всего, оказывала противодействие этому.

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Генерал-майор отметил, что все мосты и дамбы находятся на полуострове Чонгар, на Мелитопольском направлении. На другом направлении – на Каланчакском и Херсонском – мостов с Крымом нет, там два сухопутных перешейка: один на Чаплинку, другой – на Каланчак.

Прямая речь: "Почему мосты не взорвались? Мы знаем из интервью военнослужащего 137-го батальона Ивана Сестриватовского, что попытки взорвать были. Но надо понимать, что противник понимает важность этих и мостов, и переправ, он также принимает меры.

Я по своему опыту могу сказать, что мосты надо взрывать не тогда, когда противник стоит перед ними, а еще до того, как он подошел, когда он еще не имеет огневого воздействия на мосты. Тогда можно надеяться, что задача будет выполнена на 100%.

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А когда противник уже находится перед мостом, он влияет и огнем, и диверсионными группами и на сам мост, и на средства подрыва, и на тех людей, которые должны взорвать.

В Геническе, на Арабатской стрелке, мост взорвали. Не полностью, но взорвали. Там матросу 137-го батальона пришлось выполнять задание ценой своей жизни".

Детали: Соколов пояснил, что защитник не смог отойти от моста в Геническе, потому что противник уже влиял огнем, пытаясь не допустить подрыва моста. Матрос погиб, потому что противник обстреливал территорию – и "все вместе подорвалось".

По убеждению Соколова, на границе с АР Крым все как оборудовали в 2014 году, так оно и удерживалось. То есть на Чонгаре и в Геническе минные заграждения не снимались: "На самой границе как были в 2014 году оборудованы заграждения и минные поля, все так и оставалось".

Но в 2014 году были также заминированы мосты в глубине, на Северо-Крымском и Каховском магистральном каналах. Однако нельзя оставлять заминированный мост на мирной территории без присмотра. С 2015 года, количество войск уменьшалось – и со временем часть объектов была разминирована, потому что некому было их удерживать.

Прямая речь: "Все боеприпасы из них находились на складе в Чаплинке. И когда началась большая война, я дал команду в срочном порядке получать боеприпасы и взрывать эти мосты через каналы. Некоторые мосты успели взорвать, на некоторые противник уже вышел".

Детали: Что касается минных полей на мирной до 2022 года территории, то они были обозначены и специальной лентой, и указателями на местности. По мнению Соколова, об этих минных полях знали не только местные жители, но и противник. Поэтому войска РФ и обстреливали их в ночь вторжения.

Асфальтированные дороги не были заминированы, потому что по ним постоянно осуществлялось пересечение границы с Крымом, ехали люди и грузы.

По словам Соколова, "они были подготовлены, на них было взрывчатое вещество, оно лежало в Чаплинке, были спланированы минирования, но они не состоялись, потому что не было получено команды на дополнительное минирование" от руководства.

Относительно того, следовало ли взорвать Антоновский и Новокаховский мосты после отступления 59-й бригады из Алешков, Соколов ответил лишь, что он не мог на это повлиять.

Прямая речь: "Река Днепр имеет стратегическое значение. Там должен был бы быть стратегический рубеж обороны, и за него должно было бы отвечать уже какое-то другое военное образование. Потому что надеяться, что наша группировка войск теми силами, которые были, сможет удержать противника в Херсонской области, а потом еще отвечать за то, чтобы он не переправился на другой берег Днепра – это, мягко говоря, неверно.

Вообще надо было бы, не рассчитывая на нашу небольшую группировку, создать там какой-то стратегический рубеж обороны, хотя бы очагово в районе Антоновского моста и в районе Новокаховской дамбы. Это надо было сделать заблаговременно, перед войной.

Почему этого не было сделано? Мне сложно сказать. Согласно стабилизационной операции, я отвечал за ту сторону, потому что там еще Херсонская область.

Но противник начал войну. А по оборонительной операции, то уже была не моя территория. Моя территория проходила именно по левому берегу Днепра. Я не имел сил и средств, необходимых даже для стабилизационной операции, не то что обороны".

Детали: Соколов подытожил, что "мосты через Днепр не были заминированы".

Кто должен был позаботиться об этом на правом (западном) берегу Херсонской области, он не знает.

"Я не мог никак повлиять на процесс заминирования мостов в Херсоне, потому что у меня не было даже материала для того, чтобы их заминировать. И еще же нужны техника, время и люди, которые бы осуществляли заминирование", – сказал Соколов, который на 24.02.2022 руководил группировкой войск "Юг".