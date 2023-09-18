Польша и Словакия пока не будут отменять ограничения на зерно Украины

Польские и словацкие власти заявили, что пока не будут отменять односторонние ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после того, как она инициировала обжалование в рамках Всемирной торговой организации.

Источник: "Европейская правда"

Представитель правительства Польши Петр Мюллер в комментарии информагентству PAP сказал, что Варшава считает свои действия по запрету импорта украинского зерна оправданными.

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"Мы не позволим, чтобы сельскохозяйственный рынок Польши был нарушен. Мы не меняем своего мнения по этому вопросу и будем предпринимать шаги для защиты интересов польских фермеров", – добавил он.

"Мы не изменим свою позицию, если не будет гарантий. Мы знаем, как представить наши причины и беспокойство в ВТО. Я не знаю, примет ли украинская сторона во внимание тестирование, которое мы требуем, или направит иск", – цитирует Биреша словацкий портал SME.

По данным СМИ, согласно предложению Киева, Министерство экономики Украины самостоятельно будет принимать решение о предоставлении разрешений на экспорт зерна в ЕС, в том числе и пяти восточных стран-членов, даже если они будут выступать против таких разрешений.

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В пятницу Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения. В ответ Украина начала процедуру обжалования этих ограничений в рамках Всемирной торговой организации.