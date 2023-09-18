Польща й Словаччина поки не будуть скасовувати обмеження на зерно з України

Польська й словацька влади заявили, що поки не будуть скасовувати односторонні обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після того, як вона ініціювала оскарження в межах Світової організації торгівлі.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер у коментарі інформагентству PAP сказав, що Варшава вважає свої дії щодо заборони імпорту українського зерна виправданими.

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"Ми не дозволимо, щоб сільськогосподарський ринок Польщі був порушений. Ми не змінюємо своєї думки з цього питання й будемо вживати кроків для захисту інтересів польських фермерів", – додав він.

Міністр сільського господарства Словаччини Йозеф Біреш заявив, що Братислава готова переглянути заборону, якщо пропозиції Києва після тестування виявляться ефективними у контролі за експортом до його держави.

"Ми не змінимо свою позицію, якщо не буде гарантій. Ми знаємо, як представити наші причини і занепокоєння в СОТ. Я не знаю, чи візьме українська сторона до уваги тестування, яке ми вимагаємо, чи скерує позов", – цитує Біреша словацький портал SME.

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Що передувало: За даними ЗМІ, згідно з пропозицією Києва, Міністерство економіки України самостійно ухвалюватиме рішення про надання дозволів на експорт зерна до ЄС, зокрема й п'яти східних країн-членів, навіть якщо вони виступатимуть проти таких дозволів.

Нагадаємо, в п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження. У відповідь Україна почала процедуру оскарження цих обмежень у межах Світової організації торгівлі.

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