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Россияне обстреливают Харьковскую область, 3 погибших – ОВА

Алена МазуренкоВторник, 19 сентября 2023, 14:08
Россияне обстреливают Харьковскую область, 3 погибших – ОВА
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛА КУПЯНСКА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФОТО ИЗ TELEGRAM ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО

Российские оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области, в результате удара погибли трое гражданских людей.

Источник: начальник областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Российские оккупанты совершили очередное военное преступление против мирного населения Харьковщины.

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Сегодня враг нанес удар управляемой авиабомбой по городу Купянск.

В результате этого удара погибли трое гражданских людей. Сейчас на месте работают экстренные службы. Информация уточняется".

Темы: Харьковская областьобстрелвойна
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