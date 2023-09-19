Россияне обстреливают Харьковскую область, 3 погибших – ОВА
Вторник, 19 сентября 2023, 14:08
Российские оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области, в результате удара погибли трое гражданских людей.
Источник: начальник областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь: "Российские оккупанты совершили очередное военное преступление против мирного населения Харьковщины.
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Сегодня враг нанес удар управляемой авиабомбой по городу Купянск.
В результате этого удара погибли трое гражданских людей. Сейчас на месте работают экстренные службы. Информация уточняется".