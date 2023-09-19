Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреливают Харьковскую область, 3 погибших – ОВА

Алена МазуренкоВторник, 19 сентября 2023, 14:08
Россияне обстреливают Харьковскую область, 3 погибших – ОВА
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛА КУПЯНСКА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФОТО ИЗ TELEGRAM ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО

Российские оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области, в результате удара погибли трое гражданских людей.

Источник: начальник областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Российские оккупанты совершили очередное военное преступление против мирного населения Харьковщины.

Реклама:

Сегодня враг нанес удар управляемой авиабомбой по городу Купянск.

В результате этого удара погибли трое гражданских людей. Сейчас на месте работают экстренные службы. Информация уточняется".

Темы: Харьковская областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Украина больше не будет платить суверенитетом за призрачные обещания спокойствия

Победитель выборов в Словакии о намерении прекратить помощь Украине: У нас проблемы больше

"Не здесь и сейчас": Сунак прокомментировал возможность тренировки военных в Украине

Ситуация с временным бюджетом США не повлияет на объявленную помощь Украине - МИД

В Карабах прибыла миссия ООН впервые за 30 лет

Делегация МВФ прибыла в Украину

Все новости...
Харьковская область
На лимано-купянском направлении сейчас затишье, россияне получили "на орехи" – ВСУ
Россияне обстреляли гражданское авто на Харьковщине: двое погибших и раненый
На Харьковщине военком продавал уклонистам фиктивные справки о непригодности
Последние новости
19:45
Великобритания разворачивает в Польше истребители Typhoon
19:40
Зеленский: Украина больше не будет платить суверенитетом за призрачные обещания спокойствия
19:25
Президент Словакии: Поручу формирование правительства победителю выборов
18:59
ЕС готовит долгосрочные обязательства по безопасности для Украины – Боррель
18:48
В Испании произошел пожар в ночном клубе: 13 погибших
18:42
Россияне продолжают обстреливать Херсонщину: есть погибший и раненые
18:23
Победитель выборов в Словакии о намерении прекратить помощь Украине: У нас проблемы больше
18:09
Президент Сербии отрицает наращивание войск возле Косово
18:04
В Харькове построят первую в Украине подземную школу – мэр
17:45
Как украинцы поздравили своих защитников и защитниц: подборка пожеланий
Все новости...
Реклама: