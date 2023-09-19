Атака дронов на Львов: сгорело 300 тонн гуманитарной помощи, в том числе из Ватикана

В ночь на 19 сентября российские войска попали в промышленное предприятие во Львове, где находился склад гуманитарной помощи, который сгорел дотла.

Источник: епископ-помощник Львовской архидиецезии Римско-Католической церкви Эдвард Кава и благотворительная организация "Каритас-Спес Украина" в Facebook

Прямая речь Кавы: "В результате пожара, который произошел после взрыва "Шахеда", сгорело практически все, что было на складе. То есть более 15 фур гуманитарной помощи... Слава Богу, на нашем складе не было жертв, но на складе рядом есть, к сожалению, одна человеческая жертва".

Реклама:

Детали: Среди гуманитарной помощи были зимние вещи, обувь, еда и генераторы, полученные в том числе из Ватикана.

В "Каритас-Спес Украина" отметили, что окончательную сумму ущерба смогут подсчитать позже, поскольку сейчас на месте происшествия работают спецслужбы.

Уже известно, что уничтожено 33 паллеты с продуктовыми наборами, 10 паллет с гигиеническими наборами и консервами, 10 паллет с генераторами и одеждой.

ВИДЕО ДНЯ

По словам представителей Львовской архиепархии, в ведении которой находится склад, на складе сгорело около 300 тонн гуманитарных грузов. Отмечается, что со склада удалось спасти транспортные средства с гумгрузом.