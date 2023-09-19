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Армения обвинила Азербайджан в проведении этнических чисток в Нагорном Карабахе

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 15:07
Армения обвинила Азербайджан в проведении этнических чисток в Нагорном Карабахе
Фото: Shutterstock

Министерство иностранных дел Армении в ответ на начало Азербайджаном военных действий на территории непризнанного Нагорного Карабаха обвинило Баку в проведении этнических чисток.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление министерства

Детали: В ведомстве заявили, что "19 сентября Азербайджан начал очередную широкомасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха с целью завершения политики этнических чисток".

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Дословно: "Мы решительно осуждаем агрессию Азербайджана против Нагорного Карабаха и массовое преступление, которое произошло ровно три года назад, в 2020 году... Гражданские населенные пункты, город Степанакерт (азербайджанское название Ханкенди. - Ред.), другие города и села подвергаются обстрелам со стороны Азербайджана под пустым предлогом "уничтожения военных объектов".

Больше деталей: Ереван говорит, что неоднократно предупреждал, что "непрерывные агрессивные действия Азербайджана против Нагорного Карабаха, неприкрытая воинственная риторика, абсолютно лживая и осуждающая пропаганда называния населения Нагорного Карабаха "террористами" преследуют одну цель: подчинить население Нагорного Карабаха".

В министерстве отметили, что началу боевых действий предшествовало распространение министерством иностранных дел Азербайджана "ложной информации" о минировании и диверсионных действиях, "что свидетельствует о планировании нападения и обеспечении информационного поля".

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Темы: АрменияАзербайджанНагорный Карабах
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