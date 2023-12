Умеров сообщил о создании Коалиции способностей по итогам "Рамштайна"

Министр обороны Украины Рустем Умеров подвел итоги встречи в формате "Рамштайн" и сообщил, что договорились с партнерами положить начало инициативе создания Capabilities Coalition (Коалиция способностей).

Источник: Умеров в Facebook

Прямая речь: "Главная цель – подготовка Сил обороны Украины будущего. Для этого Минобороны определило пять кластеров, которые будут нуждаться в первоочередном внимании: противовоздушная оборона, артиллерия, авиация, ВМС и бронетехника".

Реклама:

Детали: Также министр призвал партнеров продолжать поддерживать Украину и определил приоритетные потребности. Партнеры, по его словам, еще раз подтвердили свои обязательства по поддержке Украины.

В соцсети Х Умеров поблагодарил за разговоры коллег из Соединенных Штатов, Великобритании, Румынии, Литвы, Дании, Швеции, Словакии, Норвегии.

Held productive meetings on the sidelines of #Ramstein 15



Grateful to colleagues from US 🇺🇸, UK 🇬🇧, Romania 🇷🇴, Lithuania 🇱🇹, Denmark 🇩🇰, Sweden 🇸🇪, Slovakia 🇸🇰, Norway 🇳🇴 for the substantive conversations.



Hope results will soon be tangible for our warriors on the battlefield pic.twitter.com/PGfYImFD68