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Умеров сообщил о создании Коалиции способностей по итогам "Рамштайна"

Татьяна ОлейникВторник, 19 сентября 2023, 22:56
Умеров сообщил о создании Коалиции способностей по итогам Рамштайна
Заседание "Рамштайна". Фото - Facebook Рустема Умерова

Министр обороны Украины Рустем Умеров подвел итоги встречи в формате "Рамштайн" и сообщил, что договорились с партнерами положить начало инициативе создания Capabilities Coalition (Коалиция способностей).

Источник: Умеров в Facebook

Прямая речь: "Главная цель – подготовка Сил обороны Украины будущего. Для этого Минобороны определило пять кластеров, которые будут нуждаться в первоочередном внимании: противовоздушная оборона, артиллерия, авиация, ВМС и бронетехника".

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Детали: Также министр призвал партнеров продолжать поддерживать Украину и определил приоритетные потребности. Партнеры, по его словам, еще раз подтвердили свои обязательства по поддержке Украины.

В соцсети Х Умеров поблагодарил за разговоры коллег из Соединенных Штатов, Великобритании, Румынии, Литвы, Дании, Швеции, Словакии, Норвегии.

Предистория:

Темы: Умеров РустемМинобороныРамштайн
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