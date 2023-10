Умеров впервые участвует в "Рамштайне"

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров 19 сентября впервые принимает участие в заседании формата "Рамштайн", которое проходит в Германии.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Это уже 15-е по счету заседание контактной группы по вопросам обороны Украины во главе с США.

Глава Пентагона Ллойд Остин, открывая встречу, поздравил Умерова с новой должностью.

"На прошлой неделе у нас был хороший разговор, и сегодня утром мы также имели возможность сесть вместе. Рустем, я надеюсь на тесное сотрудничество с тобой и твоей командой. И я знаю, что все здесь тоже", – сказал Остин.

Our commitment to Ukraine is a commitment to lasting security in Europe and beyond.



As the Ukraine Defense Contact Group convenes again today, our alliance remains united—now and for the long haul. pic.twitter.com/QFVdlar4D1