Умеров впервые участвует в "Рамштайне"
Новый министр обороны Украины Рустем Умеров 19 сентября впервые принимает участие в заседании формата "Рамштайн", которое проходит в Германии.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Это уже 15-е по счету заседание контактной группы по вопросам обороны Украины во главе с США.
Глава Пентагона Ллойд Остин, открывая встречу, поздравил Умерова с новой должностью.
"На прошлой неделе у нас был хороший разговор, и сегодня утром мы также имели возможность сесть вместе. Рустем, я надеюсь на тесное сотрудничество с тобой и твоей командой. И я знаю, что все здесь тоже", – сказал Остин.
Our commitment to Ukraine is a commitment to lasting security in Europe and beyond.
As the Ukraine Defense Contact Group convenes again today, our alliance remains united—now and for the long haul. pic.twitter.com/QFVdlar4D1— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) September 19, 2023ВИДЕО ДНЯ
Глава Пентагона также поблагодарил экс-министра Алексея Резникова "за его тяжелый труд и преданность – и за все, что он сделал для свободной Украины в безопасном мире".
Что предшествовало: Во вступительной речи Остин сообщил, что Украина вскоре получит от США танки M1 Abrams.