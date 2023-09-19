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Умеров впервые участвует в "Рамштайне"

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 12:50
Умеров впервые участвует в Рамштайне
скриншот

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров 19 сентября впервые принимает участие в заседании формата "Рамштайн", которое проходит в Германии.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Это уже 15-е по счету заседание контактной группы по вопросам обороны Украины во главе с США.

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Глава Пентагона Ллойд Остин, открывая встречу, поздравил Умерова с новой должностью.

"На прошлой неделе у нас был хороший разговор, и сегодня утром мы также имели возможность сесть вместе. Рустем, я надеюсь на тесное сотрудничество с тобой и твоей командой. И я знаю, что все здесь тоже", – сказал Остин.

Глава Пентагона также поблагодарил экс-министра Алексея Резникова "за его тяжелый труд и преданность – и за все, что он сделал для свободной Украины в безопасном мире".

Что предшествовало: Во вступительной речи Остин сообщил, что Украина вскоре получит от США танки M1 Abrams.

Темы: РамштайнУмеров РустемМинобороны
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