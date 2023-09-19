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Умєров повідомив про створення Коаліції спроможностей за підсумками "Рамштайну"

Тетяна ОлійникВівторок, 19 вересня 2023, 22:56
Умєров повідомив про створення Коаліції спроможностей за підсумками Рамштайну
Засідання "Рамштайну". Фото - Facebook Рустема Умєрова

Міністр оборони України Рустем Умєров підбив підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн" і повідомив, що домовились із партнерами започаткувати ініціативу створення Capabilities Coalition (Коаліція спроможностей).

Джерело: Умєров у Facebook

Пряма мова: "Головна мета – підготовка Сил оборони України майбутнього. Для цього Міноборони визначило п’ять кластерів, які потребуватимуть першочергової уваги: протиповітряна оборона, артилерія,авіація, ВМС та бронетехніка".

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Деталі: Також міністр закликав партнерів продовжувати підтримувати Україну та окреслив пріоритетні потреби. Партнери, за його словами, вкотре підтвердили свої зобовʼязання щодо підтримки України.

У соцмережі Х Умєров подякував за розмови колегам зі Сполучених Штатів, Великої Британії, Румунії, Литви, Данії, Швеції, Словаччини, Норвегії.

Передісторія:

Теми: Умєров РустемМіноборониРамштайн
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