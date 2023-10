Умєров повідомив про створення Коаліції спроможностей за підсумками "Рамштайну"

Міністр оборони України Рустем Умєров підбив підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн" і повідомив, що домовились із партнерами започаткувати ініціативу створення Capabilities Coalition (Коаліція спроможностей).

Джерело: Умєров у Facebook

Пряма мова: "Головна мета – підготовка Сил оборони України майбутнього. Для цього Міноборони визначило п’ять кластерів, які потребуватимуть першочергової уваги: протиповітряна оборона, артилерія,авіація, ВМС та бронетехніка".

Реклама:

Деталі: Також міністр закликав партнерів продовжувати підтримувати Україну та окреслив пріоритетні потреби. Партнери, за його словами, вкотре підтвердили свої зобовʼязання щодо підтримки України.

У соцмережі Х Умєров подякував за розмови колегам зі Сполучених Штатів, Великої Британії, Румунії, Литви, Данії, Швеції, Словаччини, Норвегії.

Held productive meetings on the sidelines of #Ramstein 15



Grateful to colleagues from US 🇺🇸, UK 🇬🇧, Romania 🇷🇴, Lithuania 🇱🇹, Denmark 🇩🇰, Sweden 🇸🇪, Slovakia 🇸🇰, Norway 🇳🇴 for the substantive conversations.



Hope results will soon be tangible for our warriors on the battlefield pic.twitter.com/PGfYImFD68