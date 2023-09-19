Умєров повідомив про створення Коаліції спроможностей за підсумками "Рамштайну"
Міністр оборони України Рустем Умєров підбив підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн" і повідомив, що домовились із партнерами започаткувати ініціативу створення Capabilities Coalition (Коаліція спроможностей).
Джерело: Умєров у Facebook
Пряма мова: "Головна мета – підготовка Сил оборони України майбутнього. Для цього Міноборони визначило п’ять кластерів, які потребуватимуть першочергової уваги: протиповітряна оборона, артилерія,авіація, ВМС та бронетехніка".
Деталі: Також міністр закликав партнерів продовжувати підтримувати Україну та окреслив пріоритетні потреби. Партнери, за його словами, вкотре підтвердили свої зобовʼязання щодо підтримки України.
У соцмережі Х Умєров подякував за розмови колегам зі Сполучених Штатів, Великої Британії, Румунії, Литви, Данії, Швеції, Словаччини, Норвегії.
Held productive meetings on the sidelines of #Ramstein 15
Grateful to colleagues from US 🇺🇸, UK 🇬🇧, Romania 🇷🇴, Lithuania 🇱🇹, Denmark 🇩🇰, Sweden 🇸🇪, Slovakia 🇸🇰, Norway 🇳🇴 for the substantive conversations.
Hope results will soon be tangible for our warriors on the battlefield pic.twitter.com/PGfYImFD68— Rustem Umerov (@rustem_umerov) September 19, 2023ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- Новий міністр оборони України Рустем Умєров вперше взяв участь у засіданні формату "Рамштайн" 19 вересня. Глава Пентагону Ллойд Остін, відкриваючи зустріч, привітав міністра на новій посаді.