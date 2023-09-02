Целесообразно ли получение второго высшего для мужчин, будет решать Минобразования - Данилов 

Целесообразность получения второго высшего образования для мужчин призывного возраста во время войны будет определять Министерство образования, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Источник: Данилов в эфире Украинского радио

Детали: Он назвал вопрос получения "второго высшего образования, третьего, а иногда и четвертого" вопросом "морального порядка" и отметил, что его будет исследовать Минобразования.

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Прямая речь: "Министерство образования сейчас будет рассматривать этот вопрос, проводить анализ, ведь так случилось, что преимущественно мужчины с определенным жизненным опытом - 40-50 лет решили получать второе-третье образование. Количество людей, которые хотят получить образование, увеличилось в разы.

Если вы можете служить в армии, пригодны, то подождет обучение или нет, будет решать соответствующее министерство".

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