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Целесообразно ли получение второго высшего для мужчин, будет решать Минобразования - Данилов 

"Украинская правда"Суббота, 2 сентября 2023, 04:14
Целесообразно ли получение второго высшего для мужчин, будет решать Минобразования - Данилов 
Алексей Данилов, фото ОПУ

Целесообразность получения второго высшего образования для мужчин призывного возраста во время войны будет определять Министерство образования, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Источник: Данилов в эфире Украинского радио

Детали: Он назвал вопрос получения "второго высшего образования, третьего, а иногда и четвертого" вопросом "морального порядка" и отметил, что его будет исследовать Минобразования.  

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Прямая речь: "Министерство образования сейчас будет рассматривать этот вопрос, проводить анализ, ведь так случилось, что преимущественно мужчины с определенным жизненным опытом - 40-50 лет решили получать второе-третье образование. Количество людей, которые хотят получить образование, увеличилось в разы. 

Если вы можете служить в армии, пригодны, то подождет обучение или нет, будет решать соответствующее министерство".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 1 сентября народный депутат и представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский заявил, что с первых дней войны резко увеличилось количество абитуриентов 30-35 лет, которые начали вдруг получать знания на дневной форме обучения. Поэтому они получают отсрочку от мобилизации и в этом могут быть определенные злоупотребления.
  • Поэтому, по его мнению, такую отсрочку должны получать люди, которые получают высшее образование впервые, а не те, кто получает второе или третье высшее образование.

Темы: Даниловобразование
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