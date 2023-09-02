ЕС: Политика Маска в отношении Twitter способствовала увеличению роспропаганды

Twitter Илона Маска сыграл важную роль в том, что российская пропаганда об Украине достигла большего количества людей, чем до начала войны, говорится в исследовании, проведенном Европейской комиссией.

Источник: Washington Post, "Европейская правда"

Детали: Исследование показало, что, несмотря на добровольные обязательства крупнейших социальных сетей, в частности Meta, противодействовать российской пропаганде, российская дезинформация против Украины процветает.

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Разрешение на безграничное распространение дезинформации и языка вражды нарушало бы Закон о цифровых услугах, закон ЕС о социальных сетях, если бы он вступил в силу в прошлом году, говорится в заключении исследования, которое длилось год.

"В течение 2022 года аудитория и охват аккаунтов в социальных сетях, ориентированных на Кремль, существенно выросли по всей Европе", – говорится в исследовании.

"Предварительный анализ свидетельствует о том, что охват и влияние поддерживаемых Кремлем аккаунтов еще больше выросли в первой половине 2023 года, в частности, из-за разрушения стандартов безопасности Twitter", – добавляют эксперты.

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ЕС применил гораздо более агрессивный регуляторный подход к поддерживаемой правительством дезинформации, чем Соединенные Штаты.

Закон о цифровых услугах, который вступил в силу для крупнейших социальных сетей 25 августа, требует от них оценивать риск распространения ложной информации, не допускать продвижения худшего с помощью алгоритмов и подвергать свою деятельность аудиту.

Исследование было проведено некоммерческой аналитической группой Reset, которая выступает за усиление надзора за цифровыми платформами.

Не имея полного доступа к данным, которыми владеют компании, – данным, которые должны быть более доступными согласно новому закону, – Reset полагалась на публичную информацию, такую как количество взаимодействий с проблемным контентом от людей, которые не следили за разместившим его аккаунтом.

Исследование показало, что X Маска не был единственным, кто не смог остановить распространение российской пропаганды. Instagram, Telegram и Facebook также подверглись критике.

Напомним: Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон встречался с владельцем Meta Марком Цукербергом и владельцем Twitter Илоном Маском, который приобрел соцсеть в прошлом году.

Больше всего внимания приковано именно к Twitter, поскольку его новый владелец изменил много правил по регулированию контента, в том числе и вопреки новым правилам ЕС.

Ранее после угроз заблокировать соцсеть Маск согласился с тем, что Twitter пройдет "стресс-тест" Акта о цифровых услугах, чтобы выяснить, будет ли платформа соответствовать стандартам ЕС, хотя его результаты не будут публичными.