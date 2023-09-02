ЄС: Політика Маска щодо Twitter сприяла зростанню роспропаганди

Twitter Ілона Маска відіграв важливу роль у тому, що російська пропаганда про Україну сягнула більшої кількості людей, ніж до початку війни, йдеться у дослідженні, проведеному Європейською комісією.

Джерело: Washington Post, "Європейська правда"

Деталі: Дослідження показало, що, попри добровільні зобов'язання найбільших соціальних мереж, зокрема Meta, протидіяти російській пропаганді, російська дезінформація проти України процвітає.

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Дозвіл на безмежне поширення дезінформації та мови ворожнечі порушував би Закон про цифрові послуги, закон ЄС про соціальні мережі, якби він набув чинності минулого року, йдеться у висновку дослідження, яке тривало рік.

"Протягом 2022 року аудиторія та охоплення акаунтів у соціальних мережах, орієнтованих на Кремль, суттєво зросли по всій Європі", – йдеться у дослідженні.

"Попередній аналіз свідчить про те, що охоплення і вплив підтримуваних Кремлем акаунтів ще більше зросли в першій половині 2023 року, зокрема, через руйнування стандартів безпеки Twitter" – додають експерти.

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ЄС застосував набагато агресивніший регуляторний підхід до підтримуваної урядом дезінформації, ніж Сполучені Штати.

Закон про цифрові послуги, який набув чинності для найбільших соціальних мереж 25 серпня, вимагає від них оцінювати ризик поширення неправдивої інформації, не допускати просування найгіршого за допомогою алгоритмів і піддавати свою діяльність аудиту.

Дослідження було проведено некомерційною аналітичною групою Reset, яка виступає за посилення нагляду за цифровими платформами.

Не маючи повного доступу до даних, якими володіють компанії, – даних, які повинні бути більш доступними згідно з новим законом, – Reset покладалася на публічну інформацію, таку як кількість взаємодій з проблемним контентом від людей, які не стежили за акаунтом, що його розмістив.

Дослідження показало, що X Маска не був єдиним, хто не зміг зупинити поширення російської пропаганди. Instagram, Telegram і Facebook також зазнали критики.

Нагадаємо: Раніше єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон зустрічався з власником Meta Марком Цукербергом та власником Twitter Ілоном Маском, який придбав соцмережу минулого року.

Найбільше уваги прикуто саме до Twitter, оскільки його новий власник змінив багато правил щодо регулювання контенту, зокрема і всупереч новим правилам ЄС.

Раніше після погроз заблокувати соцмережу Маск погодився з тим, що Twitter пройде "стрес-тест" Акта про цифрові послуги, аби з’ясувати, чи відповідатиме платформа стандартам ЄС, хоча його результати не будуть публічними.