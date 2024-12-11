Минобороны РФ пожаловалось, что Украина атаковала ракетами ATACMS военный аэродром в Таганроге

Российское Министерство обороны заявило, что Украина 11 декабря якобы нанесла удар шестью ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге Ростовской области.

Источник: Минобороны РФ в Telegram, Telegram-канал Astra, SOTA

Дословно: "В ходе проведенного выяснения достоверно установлено, что было применено шесть баллистических ракет ATACMS американского производства".

Реклама:

Детали: Российские военные утверждают, что их расчеты ЗРПК "Панцирь" сбили 2 ракеты, а остальные были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

В то же время, заявили в российском оборонном ведомстве, "в результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава".

Разрушений вроде бы нет, были "посечены осколками два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке".

РЕКЛАМА:

В Минобороны подтвердили ракетный удар по воинской части в Таганроге



В ведомстве сообщили, что удар производился шестью ракетами ATACMS утром 11 декабря. Две ракеты удалось сбить, еще четыре были «отклонены средствами радиоэлектронной борьбы».



«Данная атака западным… pic.twitter.com/AEzLazmy2Z — SOTA (@Sota_Vision) December 11, 2024

По данным Telegram-канала Astra, кроме авиаремонтного завода пострадала воинская часть, где дислоцируется 5-я авиационная группа 6955-й АвБ.

По словам источников Telegram-канала, Telegram-канала, с самого утра от воинской части проезжали скорые и машины, предположительно, с эвакуированными и ранеными, а доступ на всю территорию военного городка закрыли.

Что предшествовало: Перед этим российские власти заявили, что в ночь на 11 декабря город Таганрог Ростовской области якобы подвергся ракетной атаке, в результате которой повреждено промышленное предприятие и сгорело 14 автомобилей.