ВСУ получат боевой модуль "ШаБля", который высоко оценил Джонсон – Минобороны

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации первый дистанционно-управляемый боевой модуль "ШаБля".

Источник: МОУ в Telegram

Детали: Сообщается о допуске к эксплуатации сразу трех образцов модулей "ШаБля".

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Этот боевой модуль применяют для ведения разведки с целью выявления целей на поле боя и поражения живой силы противника, борьбы с легкобронированной техникой и огневыми позициями врага.

Дословно МОУ: "Благодаря командной работе разработчиков и Акселератора Минобороны удалось ускорить преодоление препятствий на пути допуска "ШаБли" к эксплуатации.

"Мы рады, что украинскую "ШаБлю" высоко оценивают не только наши воины и в Минобороны, но и такие большие друзья Украины, как экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон", - прокомментировал лидер команды разработчиков".