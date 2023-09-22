Абрамович перед вторжением спрятал от санкций свою арт-коллекцию на $1 миллиард

Российский бизнесмен Роман Абрамович за три недели до полномасштабного вторжения в Украину спрятал от санкций свою арт-коллекцию, которая стоила около одного миллиарда долларов по состоянию на 2018 год.

Источник: расследование The Guardian, "Важных историй" и других изданий со ссылкой на данные из утечки файлов кипрского бизнес-регистратора MeritServus

Детали: В файлах MeritServus было описание коллекции и структура владения ею. Сообщается, что по состоянию на 2018 год в коллекции было не менее 369 предметов искусства общей стоимостью 962 млн долларов - во столько ее оценили управляющие Абрамовича.

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В перечне - десятки шедевров: Фрэнсис Бэкон, Пабло Пикассо, Люсьен Фрейд, Альберто Джакометти, Клод Моне, Рене Магритт и другие.

О покупке некоторых из этих произведений искусства было известно ранее. Например, приобретение в 2008 году "Триптиха" Фрэнсиса Бэкона (самого дорогого объекта коллекции) обошлось в 86,3 млн долларов.

Однако судьба многих полотен долгие годы оставалась загадкой. Так, о картине Казимира Малевича "Супрематическая композиция" (1919-1920) было известно лишь, что в 2000 году наследники художника выставили ее на аукцион, где она была продана за 17 млн долларов. Имя покупателя не разглашалось. Из файлов MeritServus следует, что уже в 2013 году картина принадлежала Абрамовичу.

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Картина Казимира Малевича "Супрематическая композиция"

Коллекция записана на основанную на Виргинских островах компанию Seline-Invest, которая затем переехала на остров Джерси. Ее контролирует кипрский траст Ermis Trust Settlement, который был основан в 2010 году, когда единственным бенефициаром был Абрамович.

В начале 2021 года, после развода Абрамовича и со своей женой Дарьей Жуковой, бенефициарные доли в трасте были поделены между бывшими супругами пополам.

Однако 4 февраля 2022 года, за три недели до российского вторжения в Украину, назначенные Абрамовичем руководители траста приняли решение, которое, как считают опрошенные изданиями эксперты, вероятно, были приняты для защиты коллекции от возможных санкций. Абрамович уступил Жуковой 1%, и соотношение долей стало 51% на 49%.

Как сообщают журналисты, в ряде стран такой расклад позволяет существенно уменьшить риски того, что актив арестуют. Через месяц после внесения этих изменений Абрамович действительно оказался под санкциями ЕС и Великобритании. Его активы, в том числе футбольный клуб "Челси", были заморожены.

Арт-коллекции санкции пока не коснулись. Журналисты сообщают, что сейчас украинские власти составляют список произведений искусства, принадлежащих олигархам из окружения Путина.

Где находится коллекция, неизвестно. Абрамович не ответил на вопросы журналистов, Жукова отказалась от комментариев.

Справка: Абрамович и его экс-супруга являются основателями московского Музея современного искусства "Гараж".

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