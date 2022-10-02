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WP: в рамках обмена Абрамович был посредником, общался с главой ФСБ и Ермаком 

Алена МазуренкоВоскресенье, 2 октября 2022, 03:18
WP: в рамках обмена Абрамович был посредником, общался с главой ФСБ и Ермаком 
РОМАН АБРАМОВИЧ В ЛОНДОНЕ В 2016 ГОДУ. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: GETTY IMAGES

Российский олигарх Роман Абрамович в рамках переговоров по обмену пленными между Украиной и Россией  тесно общаясь с директором ФСБ Александром Бортниковым и руководителем Офиса президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Источник: Washington Post

Детали: Сообщается, что посредником, обменивающимся сообщениями между Москвой и Киевом, был российский подсанкционный олигарх Роман Абрамович.

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Американские и украинские официальные лица рассматривают усилия Абрамовича в качестве средства улучшения своего положения на Западе.

В течение нескольких месяцев Абрамович летал в Эр-Рияд и Москву для заключения соглашения, тесно общаясь с директором ФСБ Александром Бортниковым и руководителем аппарата Зеленского Андреем Ермаком.

В это время Абрамович информировал украинских чиновников о перспективах Кремля, даже когда некоторые из помощников Зеленского сомневались, что Путин в конечном итоге одобрит готовящуюся сделку.

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Пресс-секретарь Абрамовича не ответила на просьбу о комментарии.

Ранее сообщалось, что российский олигарх Роман Абрамович встречался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в Эр-Рияде в конце августа в рамках переговоров по обмену пленными между Украиной и Россией.

Об этом писал Bloomberg со ссылкой на три источника.

Предистория:

  • 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников. России вернули - Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.
  • Ранее британское издание The Times со своих источников рассказало, что Абрамович активно участвовал как посредник между Кремлем и Банковой, в частности лично возил записку от президента Украины Владимира Зеленского к российскому президенту Владимиру Путину в Москву.
  • В апреле Абрамович, против которого ввели санкции ЕС и Британия, приезжал в Киев, чтобы попытаться возобновить переговорный процесс между Украиной и Россией.
  • Российский президент Владимир Путин заявил 12 апреля, что переговоры с Украиной зашли в тупик

Темы: обменРосcияУкраинаолигархи
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