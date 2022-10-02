WP: в рамках обмена Абрамович был посредником, общался с главой ФСБ и Ермаком 

РОМАН АБРАМОВИЧ В ЛОНДОНЕ В 2016 ГОДУ. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: GETTY IMAGES

Российский олигарх Роман Абрамович в рамках переговоров по обмену пленными между Украиной и Россией тесно общаясь с директором ФСБ Александром Бортниковым и руководителем Офиса президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Источник: Washington Post

Детали: Сообщается, что посредником, обменивающимся сообщениями между Москвой и Киевом, был российский подсанкционный олигарх Роман Абрамович.

Американские и украинские официальные лица рассматривают усилия Абрамовича в качестве средства улучшения своего положения на Западе.

В течение нескольких месяцев Абрамович летал в Эр-Рияд и Москву для заключения соглашения, тесно общаясь с директором ФСБ Александром Бортниковым и руководителем аппарата Зеленского Андреем Ермаком.

В это время Абрамович информировал украинских чиновников о перспективах Кремля, даже когда некоторые из помощников Зеленского сомневались, что Путин в конечном итоге одобрит готовящуюся сделку.

Пресс-секретарь Абрамовича не ответила на просьбу о комментарии.

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Ранее сообщалось, что российский олигарх Роман Абрамович встречался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в Эр-Рияде в конце августа в рамках переговоров по обмену пленными между Украиной и Россией.

Об этом писал Bloomberg со ссылкой на три источника.

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