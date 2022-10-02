WP: в рамках обмена Абрамович был посредником, общался с главой ФСБ и Ермаком
Российский олигарх Роман Абрамович в рамках переговоров по обмену пленными между Украиной и Россией тесно общаясь с директором ФСБ Александром Бортниковым и руководителем Офиса президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком.
Источник: Washington Post
Детали: Сообщается, что посредником, обменивающимся сообщениями между Москвой и Киевом, был российский подсанкционный олигарх Роман Абрамович.
Американские и украинские официальные лица рассматривают усилия Абрамовича в качестве средства улучшения своего положения на Западе.
В течение нескольких месяцев Абрамович летал в Эр-Рияд и Москву для заключения соглашения, тесно общаясь с директором ФСБ Александром Бортниковым и руководителем аппарата Зеленского Андреем Ермаком.
В это время Абрамович информировал украинских чиновников о перспективах Кремля, даже когда некоторые из помощников Зеленского сомневались, что Путин в конечном итоге одобрит готовящуюся сделку.
Пресс-секретарь Абрамовича не ответила на просьбу о комментарии.
Ранее сообщалось, что российский олигарх Роман Абрамович встречался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в Эр-Рияде в конце августа в рамках переговоров по обмену пленными между Украиной и Россией.
Об этом писал Bloomberg со ссылкой на три источника.
Предистория:
- 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников. России вернули - Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.
- Ранее британское издание The Times со своих источников рассказало, что Абрамович активно участвовал как посредник между Кремлем и Банковой, в частности лично возил записку от президента Украины Владимира Зеленского к российскому президенту Владимиру Путину в Москву.
- В апреле Абрамович, против которого ввели санкции ЕС и Британия, приезжал в Киев, чтобы попытаться возобновить переговорный процесс между Украиной и Россией.
- Российский президент Владимир Путин заявил 12 апреля, что переговоры с Украиной зашли в тупик.