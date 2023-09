ЕС выплатил Украине транш помощи на 1,5 млрд евро

Европейская комиссия 22 сентября выплатила Украине еще 1,5 миллиарда евро макрофинансовой поддержки из пакета на сумму 18 миллиардов евро, запланированного на 2023 год.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Еврокомиссию

Детали: Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отдельно отметила, что только в этом году ЕС выплатил 13,5 млрд евро, чтобы помочь Украине поддерживать работу больниц, школ и других служб.

Прямая речь фон дер Ляен: "Это также помогает Украине на ее пути в ЕС, поддерживая трансформативные реформы. Европа остается твердо на стороне Украины".

