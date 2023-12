ЄС виплатив Україні транш допомоги на 1,5 млрд євро

Європейська комісія 22 вересня виплатила Україні ще 1,5 мільярда євро макрофінансової підтримки із пакета на суму 18 мільярдів євро, запланованого на 2023 рік.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Єврокомісію

Деталі: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн окремо зазначила, що лише цього року ЄС виплатив 13,5 млрд євро, щоб допомогти Україні підтримувати роботу лікарень, шкіл та інших служб.

Реклама:

Пряма мова фон дер Ляєн: "Це також допомагає Україні на її шляху до ЄС, підтримуючи трансформативні реформи. Європа залишається твердо на боці України".

Today we disbursed another €1.5 billion to Ukraine.



Just this year, we paid €13.5 billion to help Ukraine keep hospitals, schools and other services running.



This also helps Ukraine on its EU path by supporting transformative reforms.



Europe remains firmly by Ukraine's side. pic.twitter.com/Nrpo5LI4s9