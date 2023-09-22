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ЄС виплатив Україні транш допомоги на 1,5 млрд євро

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 22 вересня 2023, 14:01
ЄС виплатив Україні транш допомоги на 1,5 млрд євро
Урсула фон дер Ляєн, Getty Images

Європейська комісія 22 вересня виплатила Україні ще 1,5 мільярда євро макрофінансової підтримки із пакета на суму 18 мільярдів євро, запланованого на 2023 рік.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Єврокомісію

Деталі: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн окремо зазначила, що лише цього року ЄС виплатив 13,5 млрд євро, щоб допомогти Україні підтримувати роботу лікарень, шкіл та інших служб.

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Пряма мова фон дер Ляєн: "Це також допомагає Україні на її шляху до ЄС, підтримуючи трансформативні реформи. Європа залишається твердо на боці України".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро із загалом 18 млрд євро Україна отримала у січні. Перший транш Київ отримав без вимоги виконання умов. Наступні 15 млрд євро Україна отримує лише за виконання узятих на себе зобов’язань.
  • Попередній транш макрофінансової допомоги Україна отримала наприкінці серпня.

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Теми: ЄСгрошідопомога Україні
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