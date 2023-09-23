Стефанчук: В парламенте нет голосов для запрета УПЦ МП

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сомневается, что в парламенте найдутся необходимые 226 голосов для запрета деятельности УПЦ (МП), если соответствующие законопроекты будут вынесены на голосование.

Источник: Стефанчук в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь Стефанчука: "Парламент - это механизм, который принимает решения коллективно. И мне кажется, что пока нет 226 голосов вокруг такого важного законодательного акта. Выносить его в зал, проваливать для того, чтобы просто порадовать Российскую Федерацию, то это просто бессмысленно и юридически, и политически безответственно".

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Детали: Стефанчук добавил, что хочет верить, что увидит 226 голосов, но, по его словам, "пока идет внутренняя дискуссия, которая проходит не только внутри "Слуги народа", а, в том числе, в пределах других партий, которые позиционируют себя как очень патриотические".

Об этом спикер сказал, отвечая на вопрос, почему на голосование не выносятся законопроекты, которые предусматривают запрет Московского патриархата.

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