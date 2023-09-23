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Стефанчук: В парламенте нет голосов для запрета УПЦ МП

Роман ПетренкоСуббота, 23 сентября 2023, 14:52
Стефанчук: В парламенте нет голосов для запрета УПЦ МП
фото: вру

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сомневается, что в парламенте найдутся необходимые 226 голосов для запрета деятельности УПЦ (МП), если соответствующие законопроекты будут вынесены на голосование.

Источник: Стефанчук в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь Стефанчука: "Парламент - это механизм, который принимает решения коллективно. И мне кажется, что пока нет 226 голосов вокруг такого важного законодательного акта. Выносить его в зал, проваливать для того, чтобы просто порадовать Российскую Федерацию, то это просто бессмысленно и юридически, и политически безответственно".

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Детали: Стефанчук добавил, что хочет верить, что увидит 226 голосов, но, по его словам, "пока идет внутренняя дискуссия, которая проходит не только внутри "Слуги народа", а, в том числе, в пределах других партий, которые позиционируют себя как очень патриотические".

Об этом спикер сказал, отвечая на вопрос, почему на голосование не выносятся законопроекты, которые предусматривают запрет Московского патриархата.

Узнайте больше "Гражданин" Онуфрий. "Украинская правда" публикует российские паспорта священнослужителей УПЦ

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Напомним: Митрополит УПЦ МП Онуфрий и еще более 20 священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата имеют российское гражданство.

Темы: УПЦ МПСтефанчукрелигиявойна
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