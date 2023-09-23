Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Стефанчук: В парламенте нет голосов для запрета УПЦ МП

Роман ПетренкоСуббота, 23 сентября 2023, 14:52
Стефанчук: В парламенте нет голосов для запрета УПЦ МП
фото: вру

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сомневается, что в парламенте найдутся необходимые 226 голосов для запрета деятельности УПЦ (МП), если соответствующие законопроекты будут вынесены на голосование.

Источник: Стефанчук в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь Стефанчука: "Парламент - это механизм, который принимает решения коллективно. И мне кажется, что пока нет 226 голосов вокруг такого важного законодательного акта. Выносить его в зал, проваливать для того, чтобы просто порадовать Российскую Федерацию, то это просто бессмысленно и юридически, и политически безответственно".

Реклама:

Детали: Стефанчук добавил, что хочет верить, что увидит 226 голосов, но, по его словам, "пока идет внутренняя дискуссия, которая проходит не только внутри "Слуги народа", а, в том числе, в пределах других партий, которые позиционируют себя как очень патриотические".

Об этом спикер сказал, отвечая на вопрос, почему на голосование не выносятся законопроекты, которые предусматривают запрет Московского патриархата.

Узнайте больше "Гражданин" Онуфрий. "Украинская правда" публикует российские паспорта священнослужителей УПЦ

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Митрополит УПЦ МП Онуфрий и еще более 20 священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата имеют российское гражданство.

Темы: УПЦ МПСтефанчукрелигиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы сообщают об угрозе БПЛА на юге и востоке

фотоВ Грозе завершили спасательные работы: количество погибших не изменилось

Путин о ядерном ударе по России: у противника не останется шансов

фото, обновленоРоссияне ударили по кафе-магазину на Харьковщине: 51 погибший

фотоЗеленский впервые встретился с Пашиняном

видеоВ центре Киева произошла драка с участием нардепов: полиция проводит проверку

Все новости...
УПЦ МП
Община УПЦ МП проиграла апелляцию: "храм-киоск" возле Десятинной должны снести
Бывший диакон УПЦ МП помогал уклонистам выехать как "церковным миссионерам"
Церковника УПЦ МП, который является кумом жены Медведчука, уличили в пропаганде коммунизма
Последние новости
23:43
ОбновленоВоздушные силы сообщают об угрозе БПЛА на юге и востоке
23:38
Белый дом осудил удар России по кафе в Харьковской области
23:35
Почему подростки совершают самоубийство и как родителям распознать суицидальные намерения – объясняют психологи
23:27
Британский премьер объявил финансовую помощь для Украины
23:17
фотоВ Норвегии обнаружили 1400-летние золотые фигурки скандинавских богов на месте храма
22:45
Польша не понимает, что означает приостановление жалобы Украины в ВТО, требует ее отозвать
22:39
УточненоПолиция уточнила, что три человека после удара по деревне Гроза считаются пропавшими без вести
22:26
Будет больше ПВО и артиллерии – Зеленский по итогам переговоров
21:50
Партнер российского бизнесмена пытается засудить украинских журналистов
21:50
Европол поможет расследовать военные преступления РФ в Украине
Все новости...
Реклама: