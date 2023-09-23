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Стефанчук: У парламенті немає голосів для заборони УПЦ МП

Роман ПетренкоСубота, 23 вересня 2023, 14:52
Стефанчук: У парламенті немає голосів для заборони УПЦ МП
фото: вру

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук сумнівається, що в парламенті знайдуться необхідні 226 голосів для заборони діяльності УПЦ (МП), якщо відповідні законопроєкти будуть винесені на голосування.

Джерело: Стефанчук в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова Стефанчука: "Парламент – це механізм, який ухвалює рішення колективно. І мені здається, що поки немає 226 голосів навколо такого важливого законодавчого акту. Виносити його у залу, провалювати для того, щоб просто потішити Російську Федерацію, то це просто безглуздо і юридично, і політично безвідповідально".

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Деталі: Стефанчук додав, що хоче вірити, що побачить 226 голосів, але, за його словами, "поки йде внутрішня дискусія, яка проходить не тільки всередині "Слуги народу", а в тому числі в межах інших партій, які позиціонують себе як дуже патріотичні".

Про це спікер сказав, відповідаючи на запитання, чому на голосування не виносяться законопроєкти, які передбачають заборону Московського патріархату.

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Теми: УПЦ МПСтефанчукрелігіявійна
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