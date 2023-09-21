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После года мобилизации армия РФ испытывает трудности из-за отсутствия ротации – разведка Британии

"Украинская правда", "Европейская правда"Четверг, 21 сентября 2023, 09:39
После года мобилизации армия РФ испытывает трудности из-за отсутствия ротации – разведка Британии
Российская армия, фото Минобороны РФ из ТАСС

В годовщину подписания Владимиром Путиным указа о "частичной мобилизации" в России в Минобороны Великобритании отметили, что российская армия сталкивается с рядом проблем, в частности, из-за отсутствия регулярных ротаций.

Источник: разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании за 21 сентября

Детали: 21 сентября 2023 года исполняется годовщина объявления президентом России Владимиром Путиным "частичной мобилизации" 2022 года, во время которой порядка 300 000 российских резервистов (по официальным заявлениям РФ) были призваны на войну против Украины.

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15 сентября 2023 года глава комитета по обороне Государственной думы России, бывший генерал Андрей Картаполов повторил, что мобилизованные военнослужащие обязаны служить на время проведения "специальной военной операции", отмечают аналитики.

В новом признании тяжелой ситуации на фронте он также заявил, что ротация военнослужащих из зоны боевых действий во время их службы невозможна.

Дословно британская разведка: "Отсутствие регулярных ротаций подразделений с боевого дежурства, вероятно, является одним из важнейших факторов, способствующих низкому моральному духу россиян, а также неспособности российской армии проводить подготовку высшего уровня с момента вторжения. 

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Отсутствие такой подготовки, вероятнее всего, является причиной трудностей России в проведении успешных комплексных наступательных операций".

Темы: Росcиявойнамобилизацияразведка
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