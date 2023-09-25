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Последствия удара по Одессе: Морвокзал и отель почти уничтожены

Ирина БалачукПонедельник, 25 сентября 2023, 08:01
Последствия удара по Одессе: Морвокзал и отель почти уничтожены
ФОТО ИЗ TELEGRAM СИЛ ОБОРОНЫ ЮГА

Ночью российские оккупанты атаковали припортовую инфраструктуру в Одессе, в результате ударов существенно повреждено здание Морвокзала и гостиницы, уничтожены зернохранилища, повреждены складские здания. 

Источник: Силы обороны Юга в Telegram

Дословно силы обороны Юга: "Враг коварно попал в припортовую инфраструктуру. Существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе, в здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар. Пожарные оперативно его ликвидировали". 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM СИЛ ОБОРОНЫ ЮГА

Детали: Также сообщается, что "Ониксами" россияне разрушили зернохранилища. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СИЛ ОБОРОНЫ ЮГА

В результате падения обломков повреждения получили складские здания одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СИЛ ОБОРОНЫ ЮГА

Горела и трава на открытых территориях. Пожары уже ликвидировали. 

ВИДЕО ДНЯ
 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СИЛ ОБОРОНЫ ЮГА

Взрывными волнами в нескольких домах выбило стекла, одна гражданская женщина травмирована, ей оказали медпомощь. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГЛАВЫ ОДЕССКОЙ ОВА ОЛЕГА КИПЕРА
 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГЛАВЫ ОДЕССКОЙ ОВА ОЛЕГА КИПЕРА

Что предшествовало: Ночью 25 сентября защитники во время ракетной атаки по южным регионам сбили 11 крылатых ракет россиян типа "Калибр" и 19 "Шахедов", из-за попадания в Одессе повреждения получил морской вокзал, а в здании привокзальной гостиницы тушили пожар.

Предыстория:

  • Ночью 25 сентября Воздушные силы сообщали о вероятном запуске крылатых ракет "Калибр" из Черного моря и "Шахедов, а также сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области. Была объявлена масштабная воздушная тревога, которую позже отменили.
  • Кроме того, Воздушные силы предупреждали о запусках по Одессе и области ракет "Оникс" и "Калибр", а также беспилотников типа "Шахед".

Темы: Одессавойна
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