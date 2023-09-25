Последствия удара по Одессе: Морвокзал и отель почти уничтожены
Ночью российские оккупанты атаковали припортовую инфраструктуру в Одессе, в результате ударов существенно повреждено здание Морвокзала и гостиницы, уничтожены зернохранилища, повреждены складские здания.
Источник: Силы обороны Юга в Telegram
Дословно силы обороны Юга: "Враг коварно попал в припортовую инфраструктуру. Существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе, в здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар. Пожарные оперативно его ликвидировали".
Детали: Также сообщается, что "Ониксами" россияне разрушили зернохранилища.
В результате падения обломков повреждения получили складские здания одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы.
Горела и трава на открытых территориях. Пожары уже ликвидировали.
Взрывными волнами в нескольких домах выбило стекла, одна гражданская женщина травмирована, ей оказали медпомощь.
Что предшествовало: Ночью 25 сентября защитники во время ракетной атаки по южным регионам сбили 11 крылатых ракет россиян типа "Калибр" и 19 "Шахедов", из-за попадания в Одессе повреждения получил морской вокзал, а в здании привокзальной гостиницы тушили пожар.
Предыстория:
- Ночью 25 сентября Воздушные силы сообщали о вероятном запуске крылатых ракет "Калибр" из Черного моря и "Шахедов, а также сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области. Была объявлена масштабная воздушная тревога, которую позже отменили.
- Кроме того, Воздушные силы предупреждали о запусках по Одессе и области ракет "Оникс" и "Калибр", а также беспилотников типа "Шахед".