Последствия удара по Одессе: Морвокзал и отель почти уничтожены

Ночью российские оккупанты атаковали припортовую инфраструктуру в Одессе, в результате ударов существенно повреждено здание Морвокзала и гостиницы, уничтожены зернохранилища, повреждены складские здания.

Источник: Силы обороны Юга в Telegram

Дословно силы обороны Юга: "Враг коварно попал в припортовую инфраструктуру. Существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе, в здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар. Пожарные оперативно его ликвидировали".

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ФОТО ИЗ TELEGRAM СИЛ ОБОРОНЫ ЮГА

Детали: Также сообщается, что "Ониксами" россияне разрушили зернохранилища.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СИЛ ОБОРОНЫ ЮГА

В результате падения обломков повреждения получили складские здания одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СИЛ ОБОРОНЫ ЮГА

Горела и трава на открытых территориях. Пожары уже ликвидировали.

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ФОТО ИЗ TELEGRAM СИЛ ОБОРОНЫ ЮГА

Взрывными волнами в нескольких домах выбило стекла, одна гражданская женщина травмирована, ей оказали медпомощь.

ФОТО ИЗ TELEGRAM ГЛАВЫ ОДЕССКОЙ ОВА ОЛЕГА КИПЕРА

ФОТО ИЗ TELEGRAM ГЛАВЫ ОДЕССКОЙ ОВА ОЛЕГА КИПЕРА

Что предшествовало: Ночью 25 сентября защитники во время ракетной атаки по южным регионам сбили 11 крылатых ракет россиян типа "Калибр" и 19 "Шахедов", из-за попадания в Одессе повреждения получил морской вокзал, а в здании привокзальной гостиницы тушили пожар.

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