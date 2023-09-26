Россияне тщетно пытались достичь успеха возле Клищеевки и Марьинки – Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки российские захватчики безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Клещеевки и Новомихайловки в Донецкой области, безуспешно пытались вытеснить украинских бойцов с позиций в районе Марьинки, а на Купянском и Лиманском направлениях – снова без штурмов.
Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 26 сентября, 580-й день полномасштабной войны
Детали: За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений. Враг нанес 16 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам Украины.
Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома, многоквартирные дома, гостиница, детский сад и другая гражданская инфраструктура.
Авиационным ударам подверглись: Леоновка Черниговской области; Поповка, Пономаренки Сумской области; Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области; Надежда, Новоегоровка, Невское, Белогоровка Луганской области; Спорное, Васюковка, Северное, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Урожайное, Зеленое Поле Донецкой области; Вербовое, Роботино Запорожской области; Берислав, Отрадокаменка, Ольговка и Львово Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
- В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
- На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски ВСУ на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области РФ.
- В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
- На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отбили 5 атак противника в районе Клещеевки Донецкой области, где враг пытался восстановить утраченное положение.
- В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Авдеевки и Северного Донецкой области.
- На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где в течение суток совершил 10 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.
- Кроме того, противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки Донецкой области, но успеха не имел.
- На Шахтерском и Запорожском направлениях украинские защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах.
- На Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.
- В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам противника.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили 9 артиллерийских средств, район сосредоточения личного состава и военной техники, склад боеприпасов и станцию РЭБ противника.