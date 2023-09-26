Россияне тщетно пытались достичь успеха возле Клищеевки и Марьинки – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российские захватчики безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Клещеевки и Новомихайловки в Донецкой области, безуспешно пытались вытеснить украинских бойцов с позиций в районе Марьинки, а на Купянском и Лиманском направлениях – снова без штурмов.

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 26 сентября, 580-й день полномасштабной войны

Детали: За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений. Враг нанес 16 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам Украины.

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Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома, многоквартирные дома, гостиница, детский сад и другая гражданская инфраструктура.

Авиационным ударам подверглись: Леоновка Черниговской области; Поповка, Пономаренки Сумской области; Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области; Надежда, Новоегоровка, Невское, Белогоровка Луганской области; Спорное, Васюковка, Северное, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Урожайное, Зеленое Поле Донецкой области; Вербовое, Роботино Запорожской области; Берислав, Отрадокаменка, Ольговка и Львово Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски ВСУ на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области РФ.

направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски ВСУ на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области РФ. В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел. На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отбили 5 атак противника в районе Клещеевки Донецкой области, где враг пытался восстановить утраченное положение.

направлении украинские защитники успешно отбили 5 атак противника в районе Клещеевки Донецкой области, где враг пытался восстановить утраченное положение. В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Авдеевки и Северного Донецкой области.

направлении Силы обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Авдеевки и Северного Донецкой области. На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где в течение суток совершил 10 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где в течение суток совершил 10 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки Донецкой области, но успеха не имел.

На Шахтерском и Запорожском направлениях украинские защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах.

направлениях украинские защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах. На Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага. В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 9 артиллерийских средств, район сосредоточения личного состава и военной техники, склад боеприпасов и станцию РЭБ противника.