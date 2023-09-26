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Россияне тщетно пытались достичь успеха возле Клищеевки и Марьинки – Генштаб ВСУ

Елена РощинаВторник, 26 сентября 2023, 09:15
Россияне тщетно пытались достичь успеха возле Клищеевки и Марьинки – Генштаб ВСУ
Авиация Сил обороны, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки российские захватчики безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Клещеевки и Новомихайловки в Донецкой области, безуспешно пытались вытеснить украинских бойцов с позиций в районе Марьинки, а на Купянском и Лиманском направлениях – снова без штурмов. 

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 26 сентября, 580-й день полномасштабной войны

Детали: За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений. Враг нанес 16 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам Украины. 

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Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома, многоквартирные дома, гостиница, детский сад и другая гражданская инфраструктура.

Авиационным ударам подверглись: Леоновка Черниговской области; Поповка, Пономаренки Сумской области; Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области; Надежда, Новоегоровка, Невское, Белогоровка Луганской области; Спорное, Васюковка, Северное, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Урожайное, Зеленое Поле Донецкой области; Вербовое, Роботино Запорожской области; Берислав, Отрадокаменка, Ольговка и Львово Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

ВИДЕО ДНЯ
  • В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски ВСУ на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области РФ.
  • В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
  • На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отбили 5 атак противника в районе Клещеевки Донецкой области, где враг пытался восстановить утраченное положение.
  • В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Авдеевки и Северного Донецкой области. 
  • На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где в течение суток совершил 10 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. 
  • Кроме того, противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки Донецкой области, но успеха не имел.
  • На Шахтерском и Запорожском направлениях украинские защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах.
  • На Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.
  • В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 9 артиллерийских средств, район сосредоточения личного состава и военной техники, склад боеприпасов и станцию РЭБ противника.

Темы: войнаДонецкая областьГенштаб
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