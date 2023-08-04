Погорел еще один военком: начислял сотни тысяч тем, кто не был на фронте
Правоохранители разоблачили руководителя Донецкого областного военкомата, который безосновательно выплатил дополнительное вознаграждение подчиненным почти на миллион гривен.
Детали: Сообщается, что ранее злоумышленник возглавлял Запорожский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, а ныне возглавляет Донецкий областной ТЦК и СП.
В должности руководителя Запорожского ОТЦК и СП с июля по декабрь 2022 года мужчина без законных оснований направил приближенных подчиненных в боевую бригаду ВСУ якобы для выполнения боевых задач.
Но эти люди не были назначены на должности в боевом подразделении, участия в боях не принимали, а вместо этого безосновательно находились в прифронтовой зоне.
Дословно ГБР: "Военком оформил документы о получении этими военнослужащими справок о непосредственном участии в боевых действиях, благодаря которым им безосновательно начислили дополнительные боевые доплаты на общую сумму 981,3 тыс. грн.
Более того, один из этих подчиненных предоставил документы для получения 700 тыс. грн. денежной помощи в связи с потерей трудоспособности вследствие участия в боевых действиях".
Детали: Кроме того, руководитель военкомата устраивал на работу в ТЦК и СП представителей местного криминалитета, чтобы помочь им уклониться от судебного рассмотрения уголовных дел по особо тяжким преступлениям.
Также он помог "криминальному авторитету" сняться с воинского учета для выезда за границу.
По местам работы и проживания руководителя военкомата в Запорожье и в городе Мирноград Донецкой области прошли обыски. Правоохранители нашли доказательства противоправной деятельности и личные фото подчиненных во время "несения службы".
Подозреваемого задержали. Ему инкриминируют превышение служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).
Что было ранее: Государственное бюро расследований задержало чиновника Киевской городской военной администрации, который за деньги помогал мужчинам выехать из Украины.
Предыстория:
- Ранее правоохранители задержали руководителя Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергея Луцюка. В распоряжении УП также есть видео с телефона задержанного. На нем военком бьет своего подчиненного. Они разговаривают о наркотиках.
- На Закарпатье правоохранители разоблачили руководителя районного территориального центра комплектования, у которого нашли символику РФ и выданные в России документы, и который заставлял подчиненных строить собственный дом.
- В расследовании Украинской правды "Батальон Испания" сообщалось, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.
- Позже стало известно, что в отношении Борисова провели служебную проверку, но оснований для отстранения от должности не обнаружили.
- После этого президент Владимир Зеленский на заседании Ставки поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить военкома.
- В июне Борисова уволили с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
- Государственное бюро расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений Борисова, а НАПК составило обоснованное заключение относительно незаконного обогащения Борисова на сумму 188 миллионов гривен. Также сообщалось, что Борисову сообщили о подозрении, но он исчез.