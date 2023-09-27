Вагнеровцы-контрактники вернулись воевать на восток Украины – Евлаш
Бывшие наемники ЧВК "Вагнер", которые были в Беларуси, подписали контракт с Минобороны РФ и переместились на восточное направление фронта в Украине. Часть боевиков отправилась в Африку.
Источник: представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш в комментарии "Украинской правде", CNN, спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП
Прямая речь Евлаша: "Бывшие военнослужащие частной военной компании "Вагнер" сейчас действительно присутствуют на территории восточной группировки войск.
Они участвуют в боевых действиях. В частности, они поступают с территории Беларуси, где были их лагеря.
Сейчас их расформировывают. Эти военнослужащие поступают в различные подразделения - часть из них отправляется в Африку, некоторые переподписывают контракты с Минобороны ВС РФ и участвует (в войне - ред.) на различных должностях, в частности, на инструкторских. Некоторые идут в обычные боевые подразделения.
Они не несут такой угрозы как это было, например, еще год назад из-за потери их главного главаря Евгения Пригожина".
Детали: Представитель восточных сил обороны добавил, что таким образом российские наемники вряд ли смогут нести такую угрозу как раньше.
В пограничной службе УП уточнили, что на территории Беларуси находилось более 6 тысяч вагнеровцев. Сейчас, по словам Демченко, в Беларуси осталось около 500 боевиков.
До этого оператор аэроразведки подразделения Code 9.2 в составе 92-й бригады ВСУ в комментарии CNN заявил, что вагнеровцы вернулись в район Бахмута.
По словам бойца, наемники быстро сменили командиров и вернулись в Бахмут.
Напомним:
- Ранее сообщалось, что Росгвардия вербует бывших заключенных-бойцов "ЧВК Вагнера", чтобы покорить себе остатки "вагнеровцев" и одновременно позаботиться о внутренней безопасности России.
- После смерти в авиакатастрофе главаря наемников Евгения Пригожина и всего руководящего состава ЧВК в Кремле начали говорить, что "ЧВК Вагнер" юридически не существует и о будущем компании ничего не могут сказать.
- Летом Минобороны РФ издало приказ, который обязало все "добровольческие формирования" подписать контракт с министерством. Таким образом все формирования перешли бы в подчинение министра Сергея Шойгу.
- Пригожин отказался подписывать контракт и пошел "маршем" на Москву.
- В результате "мятежа" наемники отошли с территории России в Беларусь и разбили там свой лагерь.
- В основном наемники Пригожина уничтожили и оккупировали руины украинского Бахмута.