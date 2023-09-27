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Вагнеровцы-контрактники вернулись воевать на восток Украины – Евлаш

Алена МазуренкоСреда, 27 сентября 2023, 13:35
Вагнеровцы-контрактники вернулись воевать на восток Украины – Евлаш
ФОТО: РИА НОВОСТИ

Бывшие наемники ЧВК "Вагнер", которые были в Беларуси, подписали контракт с Минобороны РФ и переместились на восточное направление фронта в Украине. Часть боевиков отправилась в Африку.

Источник: представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш в комментарии "Украинской правде", CNN, спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь Евлаша: "Бывшие военнослужащие частной военной компании "Вагнер" сейчас действительно присутствуют на территории восточной группировки войск.

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Они участвуют в боевых действиях. В частности, они поступают с территории Беларуси, где были их лагеря.

Сейчас их расформировывают. Эти военнослужащие поступают в различные подразделения - часть из них отправляется в Африку, некоторые переподписывают контракты с Минобороны ВС РФ и участвует (в войне - ред.) на различных должностях, в частности, на инструкторских. Некоторые идут в обычные боевые подразделения.

Они не несут такой угрозы как это было, например, еще год назад из-за потери их главного главаря Евгения Пригожина".

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Детали: Представитель восточных сил обороны добавил, что таким образом российские наемники вряд ли смогут нести такую угрозу как раньше.

В пограничной службе УП уточнили, что на территории Беларуси находилось более 6 тысяч вагнеровцев. Сейчас, по словам Демченко, в Беларуси осталось около 500 боевиков.

До этого оператор аэроразведки подразделения Code 9.2 в составе 92-й бригады ВСУ в комментарии CNN заявил, что вагнеровцы вернулись в район Бахмута.

По словам бойца, наемники быстро сменили командиров и вернулись в Бахмут.

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что Росгвардия вербует бывших заключенных-бойцов "ЧВК Вагнера", чтобы покорить себе остатки "вагнеровцев" и одновременно позаботиться о внутренней безопасности России.
  • После смерти в авиакатастрофе главаря наемников Евгения Пригожина и всего руководящего состава ЧВК в Кремле начали говорить, что "ЧВК Вагнер" юридически не существует и о будущем компании ничего не могут сказать.
  • Летом Минобороны РФ издало приказ, который обязало все "добровольческие формирования" подписать контракт с министерством. Таким образом все формирования перешли бы в подчинение министра Сергея Шойгу.
  • Пригожин отказался подписывать контракт и пошел "маршем" на Москву.
  • В результате "мятежа" наемники отошли с территории России в Беларусь и разбили там свой лагерь.
  • В основном наемники Пригожина уничтожили и оккупировали руины украинского Бахмута.

Темы: ВагнерБахмутвойна
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