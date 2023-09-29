Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян
Пятница, 29 сентября 2023, 16:47
Президент РФ Володимир Путін підписав указ про початок осіннього призиву в російську армію з 1 жовтня.
Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"
Деталі: Згідно з документом осінній призив триватиме протягом жовтня-грудня. Призвати повинні 130 тисяч людей.
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В Росії традиційно двічі на рік проводять призиви в армію: весною і восени.
Передісторія:
- В 2022 році під час осіннього призову на військову службу забрали 120 тисяч осіб.
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