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Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян

Александр ШумилинПятница, 29 сентября 2023, 16:47
Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян
Фото: ТАСС

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про початок осіннього призиву в російську армію з 1 жовтня.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Деталі: Згідно з документом осінній призив триватиме протягом жовтня-грудня. Призвати повинні 130 тисяч людей.

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В Росії традиційно двічі на рік проводять призиви в армію: весною і восени.

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Темы: ПутинРосcия
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