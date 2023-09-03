60 тысяч мужчин: Представитель Зеленского инициировал отмену отсрочки для некоторых студентов

Нардеп и представитель президента в парламенте Федор Вениславский зарегистрировал законопроект, который отменяет отсрочку от мобилизации для студентов старше 30 лет, которые получают не последовательное высшее образование или второе и более.

Источник: Вениславский в эфире телемарафона в воскресенье вечером

Прямая речь: "Я получил информацию от Министерства образования и науки: по состоянию на 2019-2021 годы студентов в возрасте 25+ было около 40 тысяч человек. В 2022 году, когда началась полномасштабная война, таких студентов 25+ стало 106 тысяч. В этом году цифры также приближаются к 100 тысячам. Это означает, что 60 тысяч мужчин решили воспользоваться такой возможностью для избежания призыва по мобилизации.

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Поэтому я зарегистрировал законопроект, предложил, чтобы человек, который получает образование, которое не является последовательным... те, кто поступил на второе, третье, четвертое образование после 30 лет, таким правом на отсрочку воспользоваться не могли".

Детали: Объясняя понятие последовательного образования, Вениславский пояснил, что иногда мужчины призывного возраста поступают на более низкий образовательный уровень, чем имели (например, на профессионально-техническое образование при имеющемся высшем), и на другую специальность.

При этом нардеп допускает, что в случае принятия законопроекта эта норма будет распространяться не только на тех, кто начнет обучение в следующем учебном году, но и на тех, кто начал его в 2022-23 годах.

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"В условиях военного положения и Конституция, и международные документы допускают ограничение прав и свобод человека и гражданина. Я думаю, что лазейка такая, когда речь идет о получении второго, третьего образования мужчинами призывного возраста 30+... будет распространяться и на тех, кто начал его использовать в 2022-23 годах", - сказал Вениславский.

Комментируя заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возможности экстрадиции военнообязанных украинцев, которые покинули Украину по поддельным справкам о непригодности, представитель президента в ВР отметил, что такой механизм возможен при условии, что такие лица будут подозреваемыми в уголовных производствах в Украине.

"Такой механизм возможен. Когда человек купил справку, он уже совершил преступление. Когда он на основании заведомо фальшивых документов пересек государственную границу - это еще одно преступление. Здесь уже вопрос к правоохранительным органам, как они быстро будут регистрировать производства, сообщать о подозрении", - сказал он.

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