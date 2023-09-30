Над Украиной уничтожили 30 "Шахедов", в Винницкой области думали об эвакуации
В ночь на субботу над Украиной было уничтожено 30 вражеских ударных дронов.
Источник: Силы обороны юга Украины
Дословно: "С крымского мыса Чауда БпЛА типа "Shahed-131/136" были направлены преимущественно по южным регионам.
30 ударных дронов было уничтожено в нашей зоне ответственности силами противовоздушной обороны:
- 20 - в Винницкой области,
- 6 - в Одесской области,
- 4 - в Николаевской области".
Детали: В Силах обороны юга отметили, что из-за попадания в объект инфраструктуры Калиновской общины Винницкой области вспыхнул мощный пожар.
"Для обеспечения безопасности гражданского населения от распространения огня местные власти оперативно провели подготовительные мероприятия для эвакуации. Но с локализацией пожара, потребности в эвакуации населения нет", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших не поступало.
Что предшествовало: В результате ночных обстрелов со стороны российских войск в Украине задерживается 9 поездов.