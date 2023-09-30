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Над Украиной уничтожили 30 "Шахедов", в Винницкой области думали об эвакуации

Ольга Глущенко, Катерина ТищенкоСуббота, 30 сентября 2023, 08:39
Над Украиной уничтожили 30 Шахедов, в Винницкой области думали об эвакуации
УНИЧТОЖЕННЫЙ БЕСПИЛОТНИК. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА "АРМИЯ INFORM"

В ночь на субботу над Украиной было уничтожено 30 вражеских ударных дронов.

Источник: Силы обороны юга Украины

Дословно: "С крымского мыса Чауда БпЛА типа "Shahed-131/136" были направлены преимущественно по южным регионам.

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30 ударных дронов было уничтожено в нашей зоне ответственности силами противовоздушной обороны:

  • 20 - в Винницкой области,
  • 6 - в Одесской области,
  • 4 - в Николаевской области".

Детали: В Силах обороны юга отметили, что из-за попадания в объект инфраструктуры Калиновской общины Винницкой области вспыхнул мощный пожар.

"Для обеспечения безопасности гражданского населения от распространения огня местные власти оперативно провели подготовительные мероприятия для эвакуации. Но с локализацией пожара, потребности в эвакуации населения нет", - говорится в сообщении.

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Информации о пострадавших не поступало.

Что предшествовало: В результате ночных обстрелов со стороны российских войск в Украине задерживается 9 поездов.

Темы: Одесская областьбеспилотникивойнаВинницкая область
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