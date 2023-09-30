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Над Україною знищили 30 "Шахедів", на Вінничині думали про евакуацію

Ольга Глущенко , Катерина ТищенкоСубота, 30 вересня 2023, 08:39
Над Україною знищили 30 Шахедів, на Вінничині думали про евакуацію
ЗНИЩЕНИЙ БЕЗПІЛОТНИК. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ "АРМІЯ INFORM"

У ніч на суботу над Україною було знищено 30 ворожих ударних дронів.

Джерело: Сили оборони півдня України

Дослівно: З кримського мису Чауда БпЛА типу "Shahed-131/136" були спрямовані переважно по південних регіонах.

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30 ударних дронів було знищено в нашій зоні відповідальності силами протиповітряної оборони:

  • 20 – на Вінниччині,
  • 6 – на Одещині,
  • 4 – на Миколаївщині".

Деталі: У Силах оборони півдня зазначили, що через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади Вінницької області спалахнула потужна пожежа.

"Для убезпечення цивільного населення від поширення вогню місцева влада оперативно провела підготовчі заходи для евакуації. Але з локалізацією пожежі, потреби в евакуації населення нема", - йдеться в повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Інформації про постраждалих не надходило.

Що передувало: Внаслідок нічних обстрілів з боку російських військ в Україні затримується 9 поїздів.

Теми: Одеська областьбезпілотникивійнаВінницька область
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