Над Україною знищили 30 "Шахедів", на Вінничині думали про евакуацію

У ніч на суботу над Україною було знищено 30 ворожих ударних дронів.

Джерело: Сили оборони півдня України

Дослівно: З кримського мису Чауда БпЛА типу "Shahed-131/136" були спрямовані переважно по південних регіонах.

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30 ударних дронів було знищено в нашій зоні відповідальності силами протиповітряної оборони:

20 – на Вінниччині,

6 – на Одещині,

4 – на Миколаївщині".

Деталі: У Силах оборони півдня зазначили, що через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади Вінницької області спалахнула потужна пожежа.

"Для убезпечення цивільного населення від поширення вогню місцева влада оперативно провела підготовчі заходи для евакуації. Але з локалізацією пожежі, потреби в евакуації населення нема", - йдеться в повідомленні.

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Інформації про постраждалих не надходило.

Що передувало: Внаслідок нічних обстрілів з боку російських військ в Україні затримується 9 поїздів.