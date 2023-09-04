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РосСМИ: В Азовское море упал российский вертолет Ка-52

"Украинская правда"Понедельник, 4 сентября 2023, 15:40
РосСМИ: В Азовское море упал российский вертолет Ка-52
Иллюстративное фото, Baza

В пятницу, 1 сентября, российский боевой вертолет Ка-52 упал в Азовском море, двое пилотов, по предварительным данным, спаслись.

Источник: российский Telegram-канал Baza

Дословно: "По информации источников Baza в спасательных службах, вертолет упал утром 1 сентября в акватории Азовского моря, примерно в 1,5 километрах от береговой линии".

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Детали: По предварительной версии, причиной падения стали сложные метеоусловия - в районе был сильный туман.

На борту Ка-52 находились два члена экипажа. Их эвакуировали во время спасательной операции.

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Темы: авиаРосcияАзовское море
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