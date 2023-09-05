Пять соседей Украины не могут определиться относительно продления запрета агроимпорта

Среди пяти стран-соседей Украины есть разногласия относительно продления запрета агроимпорта из Украины, в частности они касаются списка товаров.

Источник: Роберт Телус радиостанции RMF FM, "Европейская правда"

Телус рассказал об итогах встречи в испанском городе Кордова пяти руководителей министерств сельского хозяйства соседних с Украиной стран. По его словам, пять стран хотят, чтобы список ЕС по запрету импорта сельскохозяйственной продукции из Украины был "гибким". Идея заключается в том, что продукт может быть изъят из списка, если его импорт является желательным, или же может быть добавлен новый продукт в случае чрезмерного импорта.

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По его словам, "гибкий список" звучит хорошо, но он открывает поле для торга. Это означает, что пять стран уже не могут твердо стоять за список ЕС пока запрещенных четырех продуктов, в который входят пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и рапс.

Прямая речь: "У нас есть небольшая проблема с Болгарией", – признал Телус и сообщил, что Болгария хочет, чтобы семена подсолнечника были изъяты из списка, поскольку болгарские переработчики нуждаются в его импорте из Украины. Вместо этого она хотела бы включить в список "сухое молоко".

Больше деталей: Польский министр признал, что договоренности по этому вопросу еще продолжаются. Телус отметил, что Польша в свою очередь хочет включить в список малину или мед. Неизвестно также, все ли другие страны-соседи Украины – в случае отрицательного решения ЕК – также введут односторонние запреты, как это планирует сделать Польша.

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Министр признал, что только Венгрия "очень решительно заявляет, что введет такой запрет вместе с Польшей", тогда как словаки "очень серьезно думают об этом".

В Кордове во вторник проходит встреча министров сельского хозяйства стран ЕС.

Министр также сказал, что не слышал резко негативных мнений от министров сельского хозяйства ЕС о продлении запрета. Он сказал, что Франция говорит "очень благоразумно" о необходимости построения "инструмента на будущее, потому что Украина останется с нами надолго".

Он анонсировал встречу по видеосвязи между министрами пяти стран и французским министром. При этом Телус признал, что слышал, якобы глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине, что не согласится на продление запрета.

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