Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

П’ять сусідів України не можуть визначитися щодо продовження заборони агроімпорту

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 5 вересня 2023, 15:12
П’ять сусідів України не можуть визначитися щодо продовження заборони агроімпорту
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО PIXABAY

Серед п’яти країн-сусідів Україні є розбіжності щодо продовження заборони агроімпорту з України, зокрема вони стосуються списку товарів.

Джерело: Роберт Телус радіостанції RMF FM"Європейська правда"

Деталі: Телус розповів про підсумки зустрічі в іспанському місті Кордова п'яти керівників міністерств сільського господарства сусідніх з Україною країн. За його словами, п'ять країн хочуть, щоб список ЄС щодо заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України був "гнучким". Ідея полягає в тому, що продукт може бути вилучений зі списку, якщо його імпорт є бажаним, або ж може бути доданий новий продукт у разі надмірного імпорту.

Реклама:

За його словами, "гнучкий список" звучить добре, але він відкриває поле для торгу. Це означає, що п'ять країн вже не можуть твердо стояти за списком ЄС наразі заборонених чотирьох продуктів, до якого входять пшениця, кукурудза, насіння соняшнику та ріпаку.

Пряма мова: "У нас є невелика проблема з Болгарією", – визнав Телус і повідомив, що Болгарія хоче, щоб насіння соняшнику було вилучено зі списку, оскільки болгарські переробники потребують його імпорту з України. Натомість вона хотіла б включити до списку "сухе молоко".

Більше деталей: Польський міністр визнав, що домовленості з цього питання ще тривають. Телус зазначив, що Польща, своєю чергою, хоче включити до списку малину або мед. Невідомо також, чи всі інші країни-сусіди України – у разі негативного рішення ЄК – також запровадять односторонні заборони, як планує зробити Польща.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр визнав, що лише Угорщина "дуже рішуче заявляє, що запровадить таку заборону разом з Польщею", тоді як словаки "дуже серйозно думають про це".

У Кордові у вівторок проходить зустріч міністрів сільського господарства країн ЄС.

Міністр також сказав, що не чув різко негативних думок від міністрів сільського господарства ЄС щодо продовження заборони. Він сказав, що Франція говорить "дуже розсудливо" про необхідність побудови "інструменту на майбутнє, тому що Україна залишиться з нами надовго".

Він анонсував зустріч по відеозв'язку між міністрами п'яти країн і французьким міністром. Натомість Телус визнав, що чув, нібито голова ЄК Урсула фон дер Ляєн пообіцяла Україні, що не погодиться на продовження заборони. 

Що передувало: 

  • Комісар ЄС із питань сільського господарства Януш Войцеховський, який представляє Польщу, 31 серпня підтримав продовження тимчасової заборони на імпорт української агропродукції в п’ятьох країн Євросоюзу.
  • Україна наполягає, що одностороннє продовження заборони порушить правила спільного ринку та Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.
  • Дія заборони, яка поширюється на Польщу, Болгарію, Угорщину, Румунію та Словаччину, закінчується 15 вересня.
  • Зараз Польща перебуває в розпалі виборчої кампанії, призначеної на 15 жовтня, де керівна партія "Право і справедливість" намагається виграти третій термін поспіль.

Теми: торгівляПольщаБолгаріяУгорщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗСУ можуть встигнути розірвати сухопутний коридор РФ з Кримом до настання зими – Буданов

У ЗСУ пояснили, чим важливе звільнення Кліщіївки: Плацдарм для подальших дій

Посол України в Мексиці дорікнула президенту через російських військових на параді

Зеленський: Інтернати – це має бути точно не про Україну

На тлі чуток про тяжкий стан і смерть Кадирова в його соцмережах з'явилося відео

Мер Херсона Колихаєв у російському полоні, його готові обмінювати – син

Усі новини...
торгівля
Amazon продовжив пільгові умови для українських продавців ще на рік
JYSK відкрив у Києві оновлений магазин
Україна повністю запустила зону вільної торгівлі з Північною Македонією
Останні новини
02:44
Президент Фінляндії: Не можна допустити повернення Росії до війни після настання миру в Україні
02:12
ЗСУ можуть встигнути розірвати сухопутний коридор РФ з Кримом до настання зими – Буданов
00:49
Росія підняла у повітря бомбардувальники, можливі пуски ракет – Повітряні сили
00:38
Борель: Війною проти України Росія топче статут ООН
00:12
оновленоЗагроза застосування ракет та керованих авіабомб: у низці областей оголошували тривогу
23:57
Лукашенко запевняє, що білоруси – "найбільш миролюбна нація" і що там не буде війни
23:42
Сійярто заявив, що "лицемірний" ЄС заздрить Угорщині й Туреччині
23:22
У ЗСУ пояснили, чим важливе звільнення Кліщіївки: Плацдарм для подальших дій
22:48
Магучіх виграла етап Діамантової ліги з рекордом сезону
22:37
доповнено від 21:17В окупованому Севастополі чули вибухи, працюють ГУР і ВМС
Усі новини...
Реклама: