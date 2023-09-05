П’ять сусідів України не можуть визначитися щодо продовження заборони агроімпорту

Серед п’яти країн-сусідів Україні є розбіжності щодо продовження заборони агроімпорту з України, зокрема вони стосуються списку товарів.

Джерело: Роберт Телус радіостанції RMF FM, "Європейська правда"

Деталі: Телус розповів про підсумки зустрічі в іспанському місті Кордова п'яти керівників міністерств сільського господарства сусідніх з Україною країн. За його словами, п'ять країн хочуть, щоб список ЄС щодо заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України був "гнучким". Ідея полягає в тому, що продукт може бути вилучений зі списку, якщо його імпорт є бажаним, або ж може бути доданий новий продукт у разі надмірного імпорту.

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За його словами, "гнучкий список" звучить добре, але він відкриває поле для торгу. Це означає, що п'ять країн вже не можуть твердо стояти за списком ЄС наразі заборонених чотирьох продуктів, до якого входять пшениця, кукурудза, насіння соняшнику та ріпаку.

Пряма мова: "У нас є невелика проблема з Болгарією", – визнав Телус і повідомив, що Болгарія хоче, щоб насіння соняшнику було вилучено зі списку, оскільки болгарські переробники потребують його імпорту з України. Натомість вона хотіла б включити до списку "сухе молоко".

Більше деталей: Польський міністр визнав, що домовленості з цього питання ще тривають. Телус зазначив, що Польща, своєю чергою, хоче включити до списку малину або мед. Невідомо також, чи всі інші країни-сусіди України – у разі негативного рішення ЄК – також запровадять односторонні заборони, як планує зробити Польща.

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Міністр визнав, що лише Угорщина "дуже рішуче заявляє, що запровадить таку заборону разом з Польщею", тоді як словаки "дуже серйозно думають про це".

У Кордові у вівторок проходить зустріч міністрів сільського господарства країн ЄС.

Міністр також сказав, що не чув різко негативних думок від міністрів сільського господарства ЄС щодо продовження заборони. Він сказав, що Франція говорить "дуже розсудливо" про необхідність побудови "інструменту на майбутнє, тому що Україна залишиться з нами надовго".

Він анонсував зустріч по відеозв'язку між міністрами п'яти країн і французьким міністром. Натомість Телус визнав, що чув, нібито голова ЄК Урсула фон дер Ляєн пообіцяла Україні, що не погодиться на продовження заборони.

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