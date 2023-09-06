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Мэр Борисполя вступил в ряды ВСУ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 6 сентября 2023, 10:28
Мэр Борисполя вступил в ряды ВСУ
фото из facebook борисенко

Мэр города Борисполь Киевской области Владимир Борисенко вступил в ряды Вооруженных сил.

Источник: Борисенко в Facebook

Прямая речь: "Начался мой путь как военнослужащего ВСУ. 

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...Общество должно осознать, что когда один из военных получает ранения или, не дай Бог, погибает, то на его место должен прийти другой". 

Детали: По мнению Борисенко, сейчас наступил решающий и переломный момент войны. 

Прямая речь: "Спросите себя: что вы будете вспоминать об этих временах? Кто вы в этой войне? Те, кто возлагает ответственность на других? Или те, кто станет силой, которая одержит победу?".

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Больше деталей: Борисенко призвал вступать в ряды ВСУ.

Темы: Киевская областьВооруженные силывойнаармия
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