Мэр Борисполя вступил в ряды ВСУ

Мэр города Борисполь Киевской области Владимир Борисенко вступил в ряды Вооруженных сил.

Источник: Борисенко в Facebook

Прямая речь: "Начался мой путь как военнослужащего ВСУ.

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...Общество должно осознать, что когда один из военных получает ранения или, не дай Бог, погибает, то на его место должен прийти другой".

Детали: По мнению Борисенко, сейчас наступил решающий и переломный момент войны.

Прямая речь: "Спросите себя: что вы будете вспоминать об этих временах? Кто вы в этой войне? Те, кто возлагает ответственность на других? Или те, кто станет силой, которая одержит победу?".

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Больше деталей: Борисенко призвал вступать в ряды ВСУ.