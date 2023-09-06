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Сбор для 143 батальона ТРО. Обращение Михаила Ткача (укр)

Михаил ТкачСреда, 6 сентября 2023, 18:55
 

Доброго дня, друзі.

Оголошую збір для 143 батальйону ТРО. Збираємо 400 тисяч гривень.

Потрібно:

Реклама:
  • Екофлоу - 2 шт.
  • Старлінк - 2 шт.
  • Антена, перехідники, кабелі
  • Батареї на Мавік 3 - 10 шт.
  • Планшети - 2 шт.
  • Оптичний приціл з моноблоком

На Перемогу:

🎯Ціль: 400 000.00 ₴
🔗Посилання на банку: monobank.ua
💳Номер картки банки: 5375 4112 0894 0937

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