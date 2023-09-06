Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор для 143 батальона ТРО. Обращение Михаила Ткача (укр)

Михаил ТкачСреда, 6 сентября 2023, 18:55
 

Доброго дня, друзі.

Оголошую збір для 143 батальйону ТРО. Збираємо 400 тисяч гривень.

Потрібно:

Реклама:
  • Екофлоу - 2 шт.
  • Старлінк - 2 шт.
  • Антена, перехідники, кабелі
  • Батареї на Мавік 3 - 10 шт.
  • Планшети - 2 шт.
  • Оптичний приціл з моноблоком

На Перемогу:

🎯Ціль: 400 000.00 ₴
🔗Посилання на банку: monobank.ua
💳Номер картки банки: 5375 4112 0894 0937

Розраховую на вашу підтримку. Все буде Україна!

ВИДЕО ДНЯ
Главное сегодня

Зеленский прибыл в Нью-Йорк и анонсировал участие в заседании ООН

Писториус объявил о новом пакете военной помощи Германии Украине на 400 млн евро

Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии из-за запрета на импорт зерна

Большинство стран ЕС осуждают блокаду зерна из Украины тремя странами

Сырский: На Бахмутском направлении враг потерял лучшие части, но штурм продолжается

По всей Болгарии фермеры заблокировали дороги из-за агроимпорта из Украины

Все новости...
Последние новости
04:42
Во Львове власти сообщили о взрывах
04:36
США не верят России и КНДР, что те не заключили соглашение о поставках оружия 
04:00
ОбновленоГруппы ударных дронов направляются на западную Украину. В Хмельницкой области раздавались взрывы
03:38
В Кривом Роге прогремел взрыв
03:28
Байден хочет услышать от Зеленского о ситуации на поле боя – Кирби
03:01
На Белгородщине местные власти отчитались о сбитии трех воздушных целей
02:14
В Краматорске, Славянске, Одессе и Херсоне были слышны взрывы
01:53
В России назревает мятеж – Данилов
01:22
Зеленский посетил тяжелораненых украинских военных в больнице Нью-Йорка
00:59
США арестовали россиянина, который скупал микроэлектронику двойного назначения
Все новости...