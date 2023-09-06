Сбор для 143 батальона ТРО. Обращение Михаила Ткача (укр)
Среда, 6 сентября 2023, 18:55
Доброго дня, друзі.
Оголошую збір для 143 батальйону ТРО. Збираємо 400 тисяч гривень.
Потрібно:
Реклама:
- Екофлоу - 2 шт.
- Старлінк - 2 шт.
- Антена, перехідники, кабелі
- Батареї на Мавік 3 - 10 шт.
- Планшети - 2 шт.
- Оптичний приціл з моноблоком
На Перемогу:
🎯Ціль: 400 000.00 ₴
🔗Посилання на банку: monobank.ua
💳Номер картки банки: 5375 4112 0894 0937
Розраховую на вашу підтримку. Все буде Україна!
ВИДЕО ДНЯ