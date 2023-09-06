Сбор для 143 батальона ТРО. Обращение Михаила Ткача (укр)

Доброго дня, друзі.

Оголошую збір для 143 батальйону ТРО. Збираємо 400 тисяч гривень.

Потрібно:

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Екофлоу - 2 шт.

Старлінк - 2 шт.

Антена, перехідники, кабелі

Батареї на Мавік 3 - 10 шт.

Планшети - 2 шт.

Оптичний приціл з моноблоком

На Перемогу: 🎯Ціль: 400 000.00 ₴

🔗Посилання на банку: monobank.ua

💳Номер картки банки: 5375 4112 0894 0937

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