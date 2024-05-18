Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Воины 110 бригады сбили четвертый Су-25 за две недели

Катерина ТищенкоСуббота, 18 мая 2024, 19:49
Воины 110 бригады сбили четвертый Су-25 за две недели
Су-25, иллюстративное фото Минобороны РФ

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады сбили очередной вражеский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

Источник: 110 ОМБр в Facebook

Дословно: "Зенитчики 110-ки продолжают выписывать пламенные штрафы московитским летунам за незаконное пересечение границы.

Реклама:

Опять прибили Су-25 врага!

Сейчас его останки дотлевают в одной из донецких посадок".

Что предшествовало: За две недели это уже четвертый Су-25, сбитый 110-й бригадой.

ВИДЕО ДНЯ

Так, 4 мая президент Владимир Зеленский сообщал, что военные из 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

11 мая они сбили еще один Су-25, а 13 мая – третий.

Темы: авиаДонецкая областьВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ

США виделили новый пакет помощи для Украины на $275 млн

25 мая выключать свет будут только в часы "вечернего пика"

За Насирова, который уже полтора года сидит в СИЗО, внесли залог

Кабмин разрешил использование каннабиса в научных и медицинских целях

Разведка Британии: Россия задействовала "африканские ресурсы" при наступлении на Волчанск

Все новости...
Зеленский: Силы обороны отбили штурм Часового Яра, уничтожили 20 единиц бронетехники РФ
Разведка показала, как Силы обороны отражали штурм Часового Яра
На фронте погиб боевой летчик Денис Василюк
В Одесской области дальнобойщики перекрывали трассу Киев-Одесса из-за мобилизации
Последние новости
02:26
В Харькове из-за российского обстрела частично разрушен лицей
01:45
Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ
01:31
теннисУже шестеро: Стародубцева пробилась в основную сетку Ролан Гаррос
00:47
Харьков под вражеским обстрелом: прогремела серия взрывов
00:24
Главу Пентагона снова госпитализируют
23:41
В Германии выступили за равномерное распределение беженцев из Украины по ЕС
23:32
Когда в "Улье" тихо. Как Россия уже второй раз лишает детей Харьковщины возможности учиться
23:31
Новости экономики 24 мая: новый исторический минимум курса гривны, за Насирова внесли залог
23:17
БоксКоманда Усика обратилась к IBF, чтобы сохранить титул абсолютного чемпиона мира
23:10
Зеленский о новой помощи от США: Пакет критически важен сейчас, когда враг усилил атаки
Все новости...
Реклама:
Реклама: