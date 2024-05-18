Воины 110 бригады сбили четвертый Су-25 за две недели
Суббота, 18 мая 2024, 19:49
Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады сбили очередной вражеский штурмовик Су-25 в Донецкой области.
Источник: 110 ОМБр в Facebook
Дословно: "Зенитчики 110-ки продолжают выписывать пламенные штрафы московитским летунам за незаконное пересечение границы.
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Опять прибили Су-25 врага!
Сейчас его останки дотлевают в одной из донецких посадок".
Что предшествовало: За две недели это уже четвертый Су-25, сбитый 110-й бригадой.
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Так, 4 мая президент Владимир Зеленский сообщал, что военные из 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.
11 мая они сбили еще один Су-25, а 13 мая – третий.