Байден ждет скорой встречи с Зеленским - Блинкен
Президент США Джо Байден ждет встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в ближайшем будущем.
Источник: Госсекретарь США Энтони Блинкен, который находится с визитом в Киеве, на встрече с Зеленским, сообщает "Европейская правда"
Детали: Блинкен отметил, что президент США Джо Байден попросил его приехать в Украину, чтобы "решительно подтвердить нашу поддержку".Он подчеркнул, что США вместе с другими странами активизируют усилия для "решения немедленных задач контрнаступления", а также для долгосрочных усилий в поддержку Украины.
"Я знаю, что вы накануне были на передовой, и мы все очень хотим услышать вашу оценку. И, безусловно, мы видим важный прогресс, который сейчас достигается в контрнаступлении, и это очень, очень обнадеживает", – сказал госсекретарь.
Зеленский поблагодарил Блинкена за визит, подчеркнув его важность во время полномасштабной войны.
Напомним:
- Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев в среду утром.
- По информации Reuters, госсекретарь будет находиться в Украине два дня.
- Находясь в Киеве, Блинкен сказал, что Вашингтон видит прогресс украинского контрнаступления, и Штаты позаботятся о том, чтобы Украина и сейчас, и в долгосрочной перспективе имела необходимую помощь.