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Байден ждет скорой встречи с Зеленским - Блинкен

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 21:48
Байден ждет скорой встречи с Зеленским - Блинкен
джо байден, Getty Images

Президент США Джо Байден ждет встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в ближайшем будущем.

Источник: Госсекретарь США Энтони Блинкен, который находится с визитом в Киеве, на встрече с Зеленским, сообщает "Европейская правда"

Детали: Блинкен отметил, что президент США Джо Байден попросил его приехать в Украину, чтобы "решительно подтвердить нашу поддержку".Он подчеркнул, что США вместе с другими странами активизируют усилия для "решения немедленных задач контрнаступления", а также для долгосрочных усилий в поддержку Украины.

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"Я знаю, что вы накануне были на передовой, и мы все очень хотим услышать вашу оценку. И, безусловно, мы видим важный прогресс, который сейчас достигается в контрнаступлении, и это очень, очень обнадеживает", – сказал госсекретарь.

Зеленский поблагодарил Блинкена за визит, подчеркнув его важность во время полномасштабной войны.

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Темы: БайденЗеленский
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