Байден чекає зустрічі з Зеленським, і дуже скоро - Блінкен
Президент США Джо Байден чекає на зустріч із українським лідером Володимиром Зеленським в найближчому майбутньому.
Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен, який перебуває з візитом у Києві, під час зустрічі з Зеленським, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: Блінкен зазначив, що президент США Джо Байден попросив його приїхати в Україну, щоб "рішуче підтвердити нашу підтримку".
Він підкреслив, що США разом з іншими країнами активізують зусилля для вирішення негайних завдань контрнаступу", а також для довгострокових зусиль на підтримку України.
"Я знаю, що ви напередодні були на передовій, і ми всі дуже хочемо почути вашу оцінку. І, безумовно, ми бачимо важливий прогрес, який зараз досягається в контрнаступі, і це дуже, дуже обнадіює", – сказав держсекретар.
Зеленський подякував Блінкену за візит, підкресливши його важливість у час повномасштабної війни.
Нагадаємо:
- Ентоні Блінкен прибув з офіційним візитом до Києва у середу вранці. За інформацією Reuters, держсекретар перебуватиме в Україні два дні.
- Перебуваючи в Києві, Блінкен сказав, що Вашингтон бачить прогрес українського контрнаступу, і Штати подбають про те, щоб Україна і зараз, і в довгостроковій перспективі мала необхідну допомогу.