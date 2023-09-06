Байден чекає зустрічі з Зеленським, і дуже скоро - Блінкен

Президент США Джо Байден чекає на зустріч із українським лідером Володимиром Зеленським в найближчому майбутньому.

Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен, який перебуває з візитом у Києві, під час зустрічі з Зеленським, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Блінкен зазначив, що президент США Джо Байден попросив його приїхати в Україну, щоб "рішуче підтвердити нашу підтримку".

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Він підкреслив, що США разом з іншими країнами активізують зусилля для вирішення негайних завдань контрнаступу", а також для довгострокових зусиль на підтримку України.

"Я знаю, що ви напередодні були на передовій, і ми всі дуже хочемо почути вашу оцінку. І, безумовно, ми бачимо важливий прогрес, який зараз досягається в контрнаступі, і це дуже, дуже обнадіює", – сказав держсекретар.

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Зеленський подякував Блінкену за візит, підкресливши його важливість у час повномасштабної війни.

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