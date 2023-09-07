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Умеров хочет цифровизировать работу ВВК и ввести электронный военный билет

"Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 00:27
Умеров хочет цифровизировать работу ВВК и ввести электронный военный билет
Рустем Умєров выступает с трибуны в Верховной Ради, фото Ярослава Железняка в Telegram

Новоназначенный министр обороны Рустем Умеров заявил о планах ввести электронный военный билет, запустить единый реестр призывников и цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий (ВВК).

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "ВВК. Эта аббревиатура в сегодняшнем понимании должна остаться в прошлом. Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который исключит какие-либо коррупционные риски.

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Digital. Все, что можно оцифровать, должно быть оцифровано. Вся информация о воине должна быть в digital: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных".

Детали: Такое заявление Умеров сделал в своем выступлении на пленарном заседании Верховной Рады в среду.

Предыстория: 6 сентября Верховная Рада одобрила назначение экспредседателя Фонда госимущества Рустема Умерова на должность главы Минобороны.

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Среди первоочередных планов нового главы Минобороны – аудит всех направлений и украинское оборонное производство.

Темы: Умеров РустемМиноборонымобилизациядиджитализация
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