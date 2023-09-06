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Аудит всех направлений и украинское оборонное производство – Умеров рассказал о планах Минобороны

"Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 21:53
Аудит всех направлений и украинское оборонное производство – Умеров рассказал о планах Минобороны
УМЕРОВ В РАДЕ. ФОТО С ТГ ЖЕЛЕЗНЯКА

Новоназначенный министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украине необходимо повысить оборонные способности отечественного производителя.

Источник: Interfax-Украина со ссылкой на выступление Умерова на заседании Верховной рады

Прямая речь: "Среди важных стратегических задач – мы должны повысить оборонные способности украинского производителя. Все, что можно производить в Украине, должны производить в Украине".

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Детали: Умеров отметил, что Минобороны со своей стороны обеспечит украинских производителей максимально возможными контрактами.

Кроме того, отметил, что среди первоочередных задач – подготовка необходимой инфраструктуры к полноценной эксплуатации истребителей F-16.

Также его команда намерена провести аудит всех направлений в подчинении Минобороны.

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Прямая речь: "Министерство обороны является ключевым органом по формированию стратегий и политик обороны. Одним из первых шагов на посту наша команда сделает аудит всех направлений, которые сегодня находятся в ведении Министерства обороны".

Предыстория:

  • 5 сентября парламент одобрил отставку Алексея Резникова с должности министра обороны. 6 сентября новым министром назначили Рустема Умерова.
  • Отставка Резникова состоялась после ряда скандалов вокруг государственных закупок для войска, в частности яиц и курток. Резников отрицает, что закупки происходили по завышенным ценам.
  • Также 5 сентября Верховная Рада уволила Умерова с должности председателя ФГИ.

Темы: МинобороныВерховная РадаУмеров Рустем
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