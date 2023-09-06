Аудит всех направлений и украинское оборонное производство – Умеров рассказал о планах Минобороны

УМЕРОВ В РАДЕ. ФОТО С ТГ ЖЕЛЕЗНЯКА

Новоназначенный министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украине необходимо повысить оборонные способности отечественного производителя.

Источник: Interfax-Украина со ссылкой на выступление Умерова на заседании Верховной рады

Прямая речь: "Среди важных стратегических задач – мы должны повысить оборонные способности украинского производителя. Все, что можно производить в Украине, должны производить в Украине".

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Детали: Умеров отметил, что Минобороны со своей стороны обеспечит украинских производителей максимально возможными контрактами.

Кроме того, отметил, что среди первоочередных задач – подготовка необходимой инфраструктуры к полноценной эксплуатации истребителей F-16.

Также его команда намерена провести аудит всех направлений в подчинении Минобороны.

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Прямая речь: "Министерство обороны является ключевым органом по формированию стратегий и политик обороны. Одним из первых шагов на посту наша команда сделает аудит всех направлений, которые сегодня находятся в ведении Министерства обороны".

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