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Взрывы вместо выборов: за "бавовной" в Бердянске стоит СБУ - источники

Валентина РоманенкоПятница, 8 сентября 2023, 19:06
Взрывы вместо выборов: за бавовной в Бердянске стоит СБУ - источники
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С SHUTTERSTOCK

За взрывами на территории Бердянского муниципального лицея, где враг расположил один из "избирательных участков", стоит Служба безопасности Украины.

Источник: собеседники УП в СБУ

Детали: В ночь на пятницу на территории муниципального лицея прогремели два взрыва. Там оккупанты расположили один из "избирательных участков" для своих псевдовыборов. Они должны были начаться 8 сентября, но этот участок так и не открылся.

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Прямая речь источника: "Теперь оккупанты истерически решают, как защититься от новой "бавовны" в исполнении Службы безопасности Украины. На аудио - один из руководителей оккупационного "МВД РФ" в Запорожье инструктирует подчиненных, как не попасть в ловушку второго взрыва".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Россия объявила о проведении 8-10 сентября 2023 года незаконных "выборов" в местные фейковые администрации на временно оккупированных частях территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины и в Автономной Республике Крым.
  • По данным спикера СБУ Артема Дехтяренко, украинская спецслужба установила личности более 3,5 тысяч коллаборантов и их российских "кураторов", которые участвуют в организации незаконного голосования, а также "кандидатов" на этих псевдовыборах.
  • В то же время, по словам Дехтяренко, после "бавовны" на так называемом "избирательном участке" во временно оккупированном городе Каменка-Днепровская Запорожской области, желающих помогать врагу стало меньше. По данным источников УП, за взрывами в Каменке-Днепровской стоит СБУ.
  • Сообщалось, что на территории оккупированной Херсонщины местные жители пытаются избегать участия в так называемых "выборах", которые организовали российские оккупанты.

Темы: БердянскоккупацияСБУ
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