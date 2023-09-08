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Зеленский ввел Умерова в состав ставки и СНБО

Алена МазуренкоПятница, 8 сентября 2023, 23:51
Зеленский ввел Умерова в состав ставки и СНБО
РУСТЕМ УМЕРОВ, GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Ставки Верховного главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны новоназначенного министра обороны Рустема Умерова и вывел оттуда Алексея Резникова.

Источник: указы президента на сайте ОП

Детали: В частности, указом №572 Зеленский ввел в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего нового министра обороны Умерова и вывел оттуда его предшественника Алексея Резникова.

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Другим указом президент ввел нового главу МОУ в состав СНБО и вывел оттуда Резникова.

Предыстория: 

  • 6 сентября Верховная Рада одобрила назначение экспредседателя Фонда госимущества Рустема Умерова на должность главы Минобороны.
  • Среди первоочередных планов нового главы Минобороны – аудит всех направлений и украинское оборонное производство.

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Темы: ЗеленскийСНБОУмеров РустемМинобороны
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